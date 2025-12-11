マンダムは、ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の「アルガンリッチオイルシリーズ」から、ヘアオイル5アイテムを新たな香りでリニューアルする。12月中旬から順次切り替えを開始する。

「アルガンリッチオイルシリーズ」では、超高圧プレス処理した天然アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油（保湿））を配合。アルガンオイルが持つ保水力の高さと、サラッとした伸びなじみの良さを兼ね備え、芯からうるおいに満ちた心地よい髪に導くヘアオイルとなっている。なめらかなオイルの保水膜によって枝毛・切れ毛などが気になる髪のダメージを補修する。すっきりした甘さと爽やかさが調和した、新たな香りにリニューアル。フレッシュなフルーティノートにフリージアを合わせた、クリアフローラルの香りとなっている。髪質やダメージ度合い、好みの仕上がりに合わせて選べるラインアップとのこと。濡れた髪・乾いた髪のどちらにも使用できる。紫外線から髪を守るUVカット処方になっている。



「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル うねり・くせケア」

「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル うねり・くせケア」は、うねり・くせをおさえ、まとまり続く髪に導く。とろけるジェルオイルが髪に密着。髪内部をたっぷりのうるおいで満たす。湿気から髪を守り、アイロンで伸ばしたストレートヘアが長続きする湿気ガード処方となっている。アイロン等の熱を活かして髪を補修するヒートリペア成分（メドウフォーム−δ−ラクトン）を配合した。



「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル シアーグロス」

「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル シアーグロス」は、透明感のある輝くツヤ髪に導く。ウェットヘア・濡れ髪スタイルも実現できる。高いツヤ感が続くアビシニアンオイル（クランベアビシニカ種子油）を配合。アイロン等の熱から髪を守るヒートプロテクト処方になっている。



「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアリペアオイル」

「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアリペアオイル」は、髪表面の傷んだキューティクルも髪内部のダメージも集中補修し、ごわつかない柔らかな髪へ導く。とろけるジェルオイルが髪に密着。髪内部をたっぷりのうるおいで満たす。アイロン等の熱を活かして髪を補修するヒートリペア成分を配合している。



「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル リッチモイスチャー」

「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル リッチモイスチャー」は、パサつきを防ぎ、しっとりまとまる髪へ導く。髪を乾燥から守る、モイスチャーコート処方になっている。アイロン等の熱から髪を守るヒートプロテクト処方だという。



「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル」

「ルシードエル オイルトリートメント ＃EXヘアオイル」は、毛先までするんと軽やかな、さらスル美髪へ導く。絡まり・摩擦を軽減するスムースタッチ処方とのこと。アイロン等の熱から髪を守るヒートプロテクト処方になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月中旬から順次切り替え

マンダム＝https://www.mandom.co.jp