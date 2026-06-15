バンダイナムコフィルムワークスは15日、20日から8月31日の期間、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を実施することを発表した。【写真】8月末で展示終了！特別装飾される「実物大ユニコーンガンダム立像」2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場で展示されてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が8月31日に展示