講談社から『きらきら★ふりふり ドレスファクトリー ディズニープリンセス マジカルリボンとキャッスルペンでつくる わたしだけのドレス』が登場！

7色のリボンで「ディズニープリンセス」のオリジナルドレスを作れる、新感覚のデザインあそびができる一冊です☆

講談社「きらきら★ふりふり ドレスファクトリー ディズニープリンセス マジカルリボンと キャッスルペンで つくる わたしだけの ドレス」

価格：1,760円（税込）

発売日：2025年12月12日（金）

※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて230mm×よこ160mm

セット内容：ドレスデザインボード5枚・マジカルリボン・キャッスルペン・ふかふかしたじき・遊び方説明書つき

「ディズニープリンセス」のドレスを付属のリボンでデザインできる、『きらきら★ふりふり ドレスファクトリー ディズニープリンセス マジカルリボンとキャッスルペンでつくる わたしだけのドレス』が講談社から登場！

ドレスデザインボードとマジカルリボン、キャッスルペンなどがセットになった1冊です。

ドレスデザインボードには、ドレス部分に切り込みが仕込まれており、この切り込みにキャッスルペンでマジカルリボンを押し込むと、まるで花びらのようにかわいいフリルが出現！

“ぷすっ！”という心地よい手ごたえとともに、まるで本物の生地をまとったかのような立体感のある華やかなドレスづくりが楽しめます☆

リボンは1枚ずつ好きな色を好きな配置で差し込めるので、自分だけのオリジナルデザインを楽しめるのが魅力です。

ドレスデザインボードは、「アリエル」「ラプンツェル」「シンデレラ」「ベル」「ジャスミン」の5種類。

キラキラでカラフルな7色のリボンがたっぷり入っているので、デザインの種類は無限！

創造力を大きく刺激してくれます。

一度完成させた後にはリボンを取り外すこともできるので、くりかえしあそべます。

出来上がりの“映え”がすごいのも、この本のポイントです。

誰でも簡単に美しい作品が作れるため、達成感は抜群。

また、“ペンを穴に差し込む”というシンプルな繰り返し動作は、巧緻性や集中力を育む効果も期待できます。

箱型のパッケージに収納できるので、お出かけの移動中や帰省時にもおすすめ。

さらに、あそぶ際に必要なものはすべて揃っているので、開けてすぐ始められるのも魅力。

工作やお絵描きが好きなお子さま、「ディズニープリンセス」が好きなお子さまへのプレゼントにおすすめです☆

ボンボンアカデミー〈いっちー＆なる〉による遊び方紹介動画！

チャンネル登録者数116万人、動画総再生回数24.1億回を超えるYouTube公式チャンネル「ボンボンアカデミー」。

ボンボンアカデミーのうたのおねえさん、いっちー＆なるがドレスファクトリーを体験した動画を公開中です。

カラフルなリボンで、自分オリジナルのドレスを「ディズニープリンセス」に着せる！

講談社『きらきら★ふりふり ドレスファクトリー ディズニープリンセス マジカルリボンとキャッスルペンでつくる わたしだけのドレス』は、2025年12月12日（金）より販売開始です。

