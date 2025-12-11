11月26日放送のバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で、突如として新たな物語が幕を開けた超人気企画「名探偵津田」。12月17日と24日に前編・後編の放送を控えるなか、早くも伏線を予感させる“異変”が注目を集めている。

「ターゲットにされたお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（49）が探偵となり、事件を解決するまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ企画です。昨年4月に番組内で行われた『視聴者＆出演者が選ぶ“一番好きな説”ベスト50』ランキングでトップに。事前予告がないところも、人気を集めている理由のひとつでしょう。’23年1月放送の『ペンション連続殺人事件』を皮切りに不定期で放送され、次回がシリーズ第4話となります」（テレビ誌ライター）

そんな第4話のタイトルは、「電気じかけの罠と100年の祈り」。11月26日放送回で番組おなじみの人気企画「電気イスゲーム」が行われたのだが、終盤で津田の対戦相手だったお笑いタレント・劇団ひとり（48）が電気ショックを受けたまま動かず……という始まり方だった。

それから丸2週間が経過した10日、シリーズ第2話に登場したYouTubeチャンネル「戸隠channel」が更新されたのだ。

「同チャンネルは、長野県・戸隠地区が舞台となった第2話の完結編で初登場。架空のアカウントではなく、YouTube上に実在したことで話題を呼ぶことに。昨年12月にシリーズ第3話の前編が放送された直後も更新され、番組本編にはないスピンオフ映像に視聴者の間で考察が盛り上がっていました」（前出・テレビ誌ライター）

気になる最新動画の内容はというと……。

「2分46秒にわたる動画では、戸隠の観光アンバサダーを名乗る女性が現地の歴史や魅力を英語で紹介する内容でした。第2話と重なる情報だけでなく、“忍びの里”“忍者”といったワードや人口減少に関する情報も気になりましたね」（前出・テレビ誌ライター）

奇しくも、動画が公開された同日は「水ダウ」の放送休止日。来週の放送を前にして、ファンの喜びもひとしおだったようだ。本動画は現在までに約6.7万回再生されており、感激する声が寄せられている（11日13時現在）。

《これは！️来週の伏線か？》

《伏線キターーーーー!》

《VIVANT並みに伏線張ってて好き》

《ついに更新来たな！めっちゃ待ってた。伏線どこだ？！》

《年末の楽しみがまた増えた。 ダイアンに大晦日までワクワクさせられる毎日》