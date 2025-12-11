１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２９３円９１銭安の５万０３０８円８９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億９７８６万株、売買代金概算は２兆５６４０億円。値上がり銘柄数は２６９、対して値下がり銘柄数は１２８４、変わらずは５３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は冴えない地合いだった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ決定を受けて前日に米株高となった流れを引き継ぎ、日経平均は朝方高く寄り付いたものの、すぐに値を消しマイナス圏に沈んだ。前引けの水準がこの日の安値となった。米オラクル＜ＯＲＣＬ＞が決算発表後に時間外で下落し、これが東京市場でも主力のＡＩ・半導体関連株にネガティブな材料として意識された。特に、オラクルとＡＩデータセンター整備計画「スターゲート」で連携するソフトバンクグループ＜9984＞の下げがきつく、日経平均を押し下げた。ＦＯＭＣ後はドル安・円高に振れたこともあって、値下がり銘柄数はプライム全体で８割近くに及んだ。



個別ではソフトバンクＧが大幅安となり、レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞が軟調に推移。三菱重工業＜7011＞やＩＨＩ＜7013＞、川崎重工業＜7012＞が安く、ファナック＜6954＞も水準を切り下げた。任天堂＜7974＞、サンリオ＜8136＞も値下がり。ＡＮＹＣＯＬＯＲ＜5032＞が急落した。半面、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、フジクラ＜5803＞は堅調。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞がしっかり。三井物産＜8031＞が上昇した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

