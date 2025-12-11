アプローチは”オーバードゥ”フィニッシュで打ち分ける！人気コーチが解説

アプローチは状況に合わせて「寄る球筋」を打ち分ける必要がある。

打ち分けは、軌道やフェースコントロールを変えるのが常識だが「フィニッシュの形を決めて、そこに向かっていけば意図した球筋が打てますよ」と今野一哉。

それも普通のフィニッシュではなく、大袈裟に動いた “オーバードゥ”で形を作るといいそうだ。

打ち終わったあとに大袈裟な形を作ろう！

ヘンテコな形だが、試してみるとあら不思議！ 球筋が簡単に打ち分けられるぞ。

フック回転をかけて前に進む球を打つ

寄る球筋の打ち分けは、弾道の高低だけでなく、ボールの横回転まで意識してください。スタンダードなピッチ＆ランでも「高いドロー」をイメージするのが超オススメ。ボールが落ちてからしっかりランが出てラインに乗る。ショートしない「前に進む球」は、多くのトッププロも多用している寄せ技です。

ハイドローを打つためのオバードゥのフィニッシュの形を作るうえでのポイントは６つ。ボールを高く上げるために、手元とヘッドを高く上げる。ドロー回転をかけるために体よりも手、手よりもヘッドを先行させてフェースを大きく返します。

実際に打ったときはこの形にならなくてもＯＫですが、イメージすることはとても大事！打つ前に「この形を作る！」とフィニッシュを予行練習しておくのもいいですよ。

ハイドロー（ベースとなるピッチ＆ラン）

【狙い】

→手前のラフを越えるように打ち上げて、ショートさせない

イメージするフィニッシュはこの形！

★ヘッドを高く上げる

★フェースを地面に向ける

★体よりも手元、手元よりもヘッドが先行

★クラブが左方向を指す

★右ヒザを右斜め前に出す

★左カカト、右ツマ先体重

体よりも手元、手元よりもヘッドを先行させることでフェースが返る。軌道はインサイド・アウトだが、ヘッドを返すのでクラブは左を指す。曲げたい方向にクラブを向けるのもポイント。

高く上げるため左カカト・右ツマ先体重の右軸でフィニッシュ。右ヒザを右前に出すと左肩が上がり、アッパーカットの軌道になる。

いかがでしたか。ハイドロ―のフィニッシュをぜひ試してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌で連載中のプロコーチ。東京都･平井駅近くの「子供が主役のゴルフ施設」キッズゴルフクラブを主宰。東京都･幡ヶ谷駅近くのゴルフエイティーンなどでレッスン活動も行っている。キッズゴルフクラブ代表。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝日神グループ 平川CC