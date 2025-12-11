アプローチは”オーバードゥ”フィニッシュで打ち分ける！人気コーチが解説
アプローチは状況に合わせて「寄る球筋」を打ち分ける必要がある。
打ち分けは、軌道やフェースコントロールを変えるのが常識だが「フィニッシュの形を決めて、そこに向かっていけば意図した球筋が打てますよ」と今野一哉。
それも普通のフィニッシュではなく、大袈裟に動いた “オーバードゥ”で形を作るといいそうだ。
打ち終わったあとに大袈裟な形を作ろう！
ヘンテコな形だが、試してみるとあら不思議！ 球筋が簡単に打ち分けられるぞ。
フック回転をかけて前に進む球を打つ
寄る球筋の打ち分けは、弾道の高低だけでなく、ボールの横回転まで意識してください。スタンダードなピッチ＆ランでも「高いドロー」をイメージするのが超オススメ。ボールが落ちてからしっかりランが出てラインに乗る。ショートしない「前に進む球」は、多くのトッププロも多用している寄せ技です。
ハイドローを打つためのオバードゥのフィニッシュの形を作るうえでのポイントは６つ。ボールを高く上げるために、手元とヘッドを高く上げる。ドロー回転をかけるために体よりも手、手よりもヘッドを先行させてフェースを大きく返します。
実際に打ったときはこの形にならなくてもＯＫですが、イメージすることはとても大事！打つ前に「この形を作る！」とフィニッシュを予行練習しておくのもいいですよ。
ハイドロー（ベースとなるピッチ＆ラン）
イメージするフィニッシュはこの形！
★ヘッドを高く上げる
★フェースを地面に向ける
★体よりも手元、手元よりもヘッドが先行
★クラブが左方向を指す
★右ヒザを右斜め前に出す
★左カカト、右ツマ先体重
体よりも手元、手元よりもヘッドを先行させることでフェースが返る。軌道はインサイド・アウトだが、ヘッドを返すのでクラブは左を指す。曲げたい方向にクラブを向けるのもポイント。
高く上げるため左カカト・右ツマ先体重の右軸でフィニッシュ。右ヒザを右前に出すと左肩が上がり、アッパーカットの軌道になる。
いかがでしたか。ハイドロ―のフィニッシュをぜひ試してみてください！
レッスン＝今野一哉
●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌で連載中のプロコーチ。東京都･平井駅近くの「子供が主役のゴルフ施設」キッズゴルフクラブを主宰。東京都･幡ヶ谷駅近くのゴルフエイティーンなどでレッスン活動も行っている。キッズゴルフクラブ代表。
構成＝野中真一
写真＝中野義昌
協力＝日神グループ 平川CC