ドイツ人YouTuber、日本語チャンネル開設の“意外な本音”を告白「日本語はほぼ独学で…」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ドイツ人YouTuberのてぃもねた氏が、自身のYouTubeチャンネルに「ドイツ人の私が日本語チャンネルを始めました」と題した動画を公開。日本に移住した経緯や、日本語でのチャンネル運営を決意した理由について語った。
動画の冒頭、てぃもねた氏は自身がドイツ人であり、約1年半前に日本へ移住して以来、東京に住んでいると自己紹介した。元々、日本のアニメや漫画文化が好きだったことから日本語の勉強を始め、その魅力に「すごいハマってしまった」という。コロナ禍の入国制限を経て2022年に初めて日本を旅行した際に「すごい楽しくて」、日本への移住を決意。そのわずか4ヶ月後には移住を実現させたと明かした。
てぃもねた氏は、今回の日本語チャンネル開設に至った理由を複数挙げた。一つは、自身の経験の共有である。すでにドイツ人向けにドイツ語で日本の情報を発信するチャンネルを運営しているが、日本人にも自身の視点を伝えたいと考えたという。二つ目の理由は「日本語の練習」だ。てぃもねた氏は「日本語はほぼ独学で覚えた」と明かし、「まとめた日本語で話すのは未だに苦手」であるため、アウトプットの機会を設ける目的があると語った。
さらに、日本人との「文化交流」や、まだあまり知られていない「ドイツの文化も紹介していきたい」という思いも理由の一つだとした。また、自身の活動を動画として残すことで「人生の記録を残していきたい」という個人的な動機や、編集スキルの向上も目指していると述べた。
最後に、今後の運営について、メインはドイツ語のチャンネルとしつつも、この日本語チャンネルは「できれば二週間に1回更新したい」と意気込みを語った。動画からは、多角的な視点からYouTubeというプラットフォームを活用し、自己の成長と文化の架け橋となることを目指すてぃもねた氏の真摯な姿勢がうかがえる。
チャンネル情報
2023年に日本に移住したドイツ人です。ドイツと日本の架け橋になりたいです！