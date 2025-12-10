　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節1日目を各地で開催した。

　チェルシー(イングランド)をホームに迎えたアタランタ(イタリア)は前半25分に先制点を献上しながらも、後半に入ってFWジャンルカ・スカマッカとMFシャルル・デ・ケテラーレがネットを揺らして2-1の逆転勝利。3連勝を飾って暫定3位に浮上した。

　PSV(オランダ)のホームに乗り込んだアトレティコ・マドリー(スペイン)はFWフリアン・アルバレス、DFダビド・ハンツコ、FWアレクサンデル・セルロートの得点で3-2で競り勝って3連勝。暫定7位まで順位を上げている。

　その他の試合ではオリンピアコス(ギリシャ)、バイエルン(ドイツ)、モナコ(フランス)、バルセロナ(スペイン)、リバプール(イングランド)、マルセイユ(フランス)、トッテナム(イングランド)が勝利を収めた。

　日本人選手では、先発出場したフランクフルト(ドイツ)MF堂安律が後半44分、モナコのMF南野拓実が後半29分までプレー。バイエルンのDF伊藤洋輝が後半43分、スポルティング(ポルトガル)のMF守田英正が後半45+2分から出場し、スラビア・プラハ(チェコ)のDF橋岡大樹がベンチ入りしたが出番はなく、リバプールのMF遠藤航はメンバー外だった。

　なお、第6節2日目は10日に行われ、第7節は1月20日、21日に開催予定だ。

【第6節1日目】

12月9日(火)

カイラト 0-1 オリンピアコス

バイエルン 3-1 スポルティング

モナコ 1-0 ガラタサライ

アタランタ 2-1 チェルシー

バルセロナ 2-1 フランクフルト

インテル 0-1 リバプール

PSV 2-3 A・マドリー

サンジロワーズ 2-3 マルセイユ

トッテナム 3-0 スラビア・プラハ

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.アーセナル(15)+13

2.バイエルン(15)+11

3.アタランタ(13)+2

4.パリSG(12)+11

5.インテル(12)+8

6.R・マドリー(12)+7

7.A・マドリー(12)+3

8.リバプール(12)+3

-------------------------------------------

9.トッテナム(11)+6

10.ドルトムント(10)+6

11.チェルシー(10)+5

12.マンチェスター・C(10)+5

13.スポルティング(10)+4

14.バルセロナ(10)+3

15.ニューカッスル(9)+7

16.マルセイユ(9)+3

17.ガラタサライ(9)0

18.モナコ(9)-1

19.PSV(8)+4

20.レバークーゼン(8)-2

21.カラバフ(7)-1

22.ナポリ(7)-3

23.ユベントス(6)0

24.パフォス(6)-3

-------------------------------------------

25.サンジロワーズ(6)-8

26.オリンピアコス(5)-7

27.クラブ・ブルージュ(4)-5

28.ビルバオ(4)-5

29.コペンハーゲン(4)-7

30.フランクフルト(4)-8

31.ベンフィカ(3)-4

32.スラビア・プラハ(3)-9

33.ボデ・グリムト(2)-4

34.ビジャレアル(1)-8

35.カイラト(1)-11

36.アヤックス(0)-15