チェルシーに逆転勝利のアタランタが3連勝で暫定3位に…アトレティコも3連勝:CL第6節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節1日目を各地で開催した。
チェルシー(イングランド)をホームに迎えたアタランタ(イタリア)は前半25分に先制点を献上しながらも、後半に入ってFWジャンルカ・スカマッカとMFシャルル・デ・ケテラーレがネットを揺らして2-1の逆転勝利。3連勝を飾って暫定3位に浮上した。
PSV(オランダ)のホームに乗り込んだアトレティコ・マドリー(スペイン)はFWフリアン・アルバレス、DFダビド・ハンツコ、FWアレクサンデル・セルロートの得点で3-2で競り勝って3連勝。暫定7位まで順位を上げている。
その他の試合ではオリンピアコス(ギリシャ)、バイエルン(ドイツ)、モナコ(フランス)、バルセロナ(スペイン)、リバプール(イングランド)、マルセイユ(フランス)、トッテナム(イングランド)が勝利を収めた。
日本人選手では、先発出場したフランクフルト(ドイツ)MF堂安律が後半44分、モナコのMF南野拓実が後半29分までプレー。バイエルンのDF伊藤洋輝が後半43分、スポルティング(ポルトガル)のMF守田英正が後半45+2分から出場し、スラビア・プラハ(チェコ)のDF橋岡大樹がベンチ入りしたが出番はなく、リバプールのMF遠藤航はメンバー外だった。
なお、第6節2日目は10日に行われ、第7節は1月20日、21日に開催予定だ。
【第6節1日目】
12月9日(火)
カイラト 0-1 オリンピアコス
バイエルン 3-1 スポルティング
モナコ 1-0 ガラタサライ
アタランタ 2-1 チェルシー
バルセロナ 2-1 フランクフルト
インテル 0-1 リバプール
PSV 2-3 A・マドリー
サンジロワーズ 2-3 マルセイユ
トッテナム 3-0 スラビア・プラハ
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.アーセナル(15)+13
2.バイエルン(15)+11
3.アタランタ(13)+2
4.パリSG(12)+11
5.インテル(12)+8
6.R・マドリー(12)+7
7.A・マドリー(12)+3
8.リバプール(12)+3
-------------------------------------------
9.トッテナム(11)+6
10.ドルトムント(10)+6
11.チェルシー(10)+5
12.マンチェスター・C(10)+5
13.スポルティング(10)+4
14.バルセロナ(10)+3
15.ニューカッスル(9)+7
16.マルセイユ(9)+3
17.ガラタサライ(9)0
18.モナコ(9)-1
19.PSV(8)+4
20.レバークーゼン(8)-2
21.カラバフ(7)-1
22.ナポリ(7)-3
23.ユベントス(6)0
24.パフォス(6)-3
-------------------------------------------
25.サンジロワーズ(6)-8
26.オリンピアコス(5)-7
27.クラブ・ブルージュ(4)-5
28.ビルバオ(4)-5
29.コペンハーゲン(4)-7
30.フランクフルト(4)-8
31.ベンフィカ(3)-4
32.スラビア・プラハ(3)-9
33.ボデ・グリムト(2)-4
34.ビジャレアル(1)-8
35.カイラト(1)-11
36.アヤックス(0)-15
