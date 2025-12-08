¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÂçÁêËÐ¤ä±ØÅÁ¤ËÅÐ¾ì¡¢¤Ê¤¼¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¡© °Õ³°¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤Î°Õ¿Þ¤È²ÝÂê¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ºÇ¶á¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î²ñ¼Ò¤¬¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Î»Ù±ç¡¢¶¨»¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³Ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¡È¥µ¥ó¥ê¥ª¡É¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃíÌÜ¡ª ¥¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¢£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤ò¡×
¡¡º£Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤Ç¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¸½ÃÏ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎKAWAII¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤À¡£Æ±¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÏÃåÊª»Ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤È¸½ÃÏ¤ÇÂç³èÌö¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ËµðÂç¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ï¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÂçÁêËÐ¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¼¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°À¸¤Þ¤ì¤Î½÷¤Î¥³¡£¤½¤¦¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤â¥í¥ó¥É¥ó¤È¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯6·î¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬ÈÕ»Á²ñ¤Ç¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âÂç¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡¡ÄáÃ«Å¯»Ê¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÁêËÐ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»Ò¤É¤âÉÂ±¡¤ä»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òË¬Ìä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³¹¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÁêËÐ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµ´Ø¿´¤ÊÁØ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Áê¾è¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤ë»ä¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤òÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤µ¤ó¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡ØÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎÏ»Î¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³¤³°¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ä¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î¶¨»¿¤äÉáµÚ³èÆ°¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢°ì¸«¡¢±ó¤¤Â¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¿¥ÅÄÌ´³¤Áª¼ê¡¦À¾Ìð³ñÁª¼ê¡¢Âîµå¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬³èÌö¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î»Ù±ç¤Ï¤½¤ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ØÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Âå¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø´ó¤êÅº¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª¤äJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Í¦µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³Íü¸©¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Âç³Ø¤È¤Ïº£Ç¯¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¤Î¤·¤ë¤·¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÅÁ¤Î¤¿¤¹¤¤¬»ý¤Ä¡Ø·Ò¤°¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Í¦µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡CSR³èÆ°¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤â¤¢¤ë¡£º£²Æ¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê°Ê²¼¡¢J¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥ê¥Ü¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤â¤½¤Î1¤Ä¤À¡£
¡¡¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬ÂçÀÚ¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¡Ù¤ò¹¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä½÷À¤Ê¤É¤Î¿·µ¬ÁØ¤âÍè¾ì¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÁê¼ê¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¡Ù¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òºÎÍÑ¡£J1¤«¤éJ3¤Þ¤ÇÁ´60¥¯¥é¥Ö¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Çä¤ê¾ì¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡£9¡Á10·î¤Ë¤Ï¿·µ¬Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó18.4Ëü¿Í¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Î½¸µÒ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿µ©¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÏÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ËJ¥ê¡¼¥°¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Á´ÆüËÜ½÷»ÒÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼½¢Ç¤¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¼Â»Ü¡¢¥Ñ¥é¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÂ¼²¬Åí²ÂÁª¼ê¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤ÎÈÏ°Ï¤òÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ØOne World, Connecting Smiles.¡Ê°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ËÝÌõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏLINE¥Þ¥ó¥¬¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò¤â¡¢½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ØÅì¥ì ¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Àè¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤À¤³¦¾ðÀª¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¦´¶¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉý¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦Åª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤·¤«¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦130°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀëÅÁÌÜÅª¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¡¢À¤³¦¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¸¡§»ù¶ÌÀ¡»Ò¡Ë
¡ÊC¡Ë¡Ç25 SANRIO¡¡Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃíÌÜ¡ª ¥¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¢£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤ò¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°À¸¤Þ¤ì¤Î½÷¤Î¥³¡£¤½¤¦¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤â¥í¥ó¥É¥ó¤È¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯6·î¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬ÈÕ»Á²ñ¤Ç¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âÂç¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡¡ÄáÃ«Å¯»Ê¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÁêËÐ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»Ò¤É¤âÉÂ±¡¤ä»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òË¬Ìä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³¹¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÁêËÐ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµ´Ø¿´¤ÊÁØ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Áê¾è¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤ë»ä¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤òÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤µ¤ó¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡ØÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎÏ»Î¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³¤³°¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ä¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î¶¨»¿¤äÉáµÚ³èÆ°¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢°ì¸«¡¢±ó¤¤Â¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¿¥ÅÄÌ´³¤Áª¼ê¡¦À¾Ìð³ñÁª¼ê¡¢Âîµå¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¼ã¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬³èÌö¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î»Ù±ç¤Ï¤½¤ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ØÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Âå¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø´ó¤êÅº¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª¤äJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Í¦µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³Íü¸©¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Âç³Ø¤È¤Ïº£Ç¯¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¤Î¤·¤ë¤·¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÅÁ¤Î¤¿¤¹¤¤¬»ý¤Ä¡Ø·Ò¤°¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Í¦µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡CSR³èÆ°¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤â¤¢¤ë¡£º£²Æ¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê°Ê²¼¡¢J¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥ê¥Ü¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤â¤½¤Î1¤Ä¤À¡£
¡¡¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬ÂçÀÚ¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¡Ù¤ò¹¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä½÷À¤Ê¤É¤Î¿·µ¬ÁØ¤âÍè¾ì¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÁê¼ê¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¡Ù¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òºÎÍÑ¡£J1¤«¤éJ3¤Þ¤ÇÁ´60¥¯¥é¥Ö¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Çä¤ê¾ì¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡£9¡Á10·î¤Ë¤Ï¿·µ¬Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó18.4Ëü¿Í¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Î½¸µÒ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿µ©¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÏÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ËJ¥ê¡¼¥°¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Á´ÆüËÜ½÷»ÒÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼½¢Ç¤¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¼Â»Ü¡¢¥Ñ¥é¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÂ¼²¬Åí²ÂÁª¼ê¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤ÎÈÏ°Ï¤òÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ØOne World, Connecting Smiles.¡Ê°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ËÝÌõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏLINE¥Þ¥ó¥¬¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLINE Digital Frontier³ô¼°²ñ¼Ò¤â¡¢½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ØÅì¥ì ¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Àè¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤À¤³¦¾ðÀª¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¦´¶¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉý¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦Åª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤·¤«¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦130°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀëÅÁÌÜÅª¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¡¢À¤³¦¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¸¡§»ù¶ÌÀ¡»Ò¡Ë
¡ÊC¡Ë¡Ç25 SANRIO¡¡Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª