¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÂçÇ÷¤¬ÆüËÜµÏ¿¤ò1ÉÃ¹¹¿·
¡¡ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£7Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢34ºÐ¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤¬2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤òµÏ¿¤·¡¢4°Ì¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò1ÉÃ¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎµÏ¿¤Ï2021Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂçÇ÷¤Ï¤³¤ì¤ò4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÆüËÜ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤Î¥·¥«¥´¥Þ¥é¥½¥ó¡¢20Ç¯Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂ³¤¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¡Ê27Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤Ï2»þ´Ö5Ê¬29ÉÃ¡£34ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò30ÉÃ°Ê¾å¤â½Ì¤á¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Þ¤¿ÆüËÜ¿·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖÂçÇ÷È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£34ºÐ¤ÇÆüËÜ¿·¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö²½¤±Êª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¾×·â¡×¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¡©¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Í¡£Á´¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¿Ç°¡¢ÉÔ°Â¡¢ÌÂ¤¤¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¡¢Âô»³¤Î¤â¤Î¤òºï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¿¤Ã¤¿1ÉÃ¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ç¥«¥¤1ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
