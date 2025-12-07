¡ã2025Ç¯¤ªÅ·µ¤Áí·è»»¡¡äº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú
2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËèÇ¯¹±Îã¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï120Ì¾¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¡¢2025Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»úÂè1°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¹ó¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯¤ÎÈ¯É½¤è¤ê¡¢ÁªÄêÉÑÅÙ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¤¤¡Ö½ë¡×¤òÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤·¡¢¸õÊä¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¡¡Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£
120Ì¾¤Î²óÅú¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
º£Ç¯¤âÁª¤Ð¤ì¤¿´Á»ú¤ò¡¢ÆüËÜ¤ËÍ£°ì¤¢¤ëµ¤¾Ý¤Î¿À¼Ò¡Öµ¤¾Ý¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¹â±ß»û¤Ë¤¢¤ëÉ¹Àî¿À¼Ò¶Æâ¡Ë¡×¤ÎµÜ»Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬Áª¤ó¤À¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡× ¤Ï¡É¹ó¡É
¡ãÁª¹Í¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î°Ê¾å¤Î¹ó½ëÆü¢¨¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÎòÂåÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°1¡Á5°Ì¤¬º£²Æ¤ÎµÏ¿¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡×
¡¦¡ÖÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç½é¤á¤Æ¤Î40¡îÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹ó½ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡×
2025Ç¯¤Î²Æ¤âÆüËÜÎóÅç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹ó½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¿¿Äí»Ôµ×À¤¤Ç40.3¡î¤òµÏ¿¤·¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý½é¤Î40¡îÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶Ä®¤Ç41.2¡î¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£8·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¡Ö41.1¡î¡×¤ò0.7¡î¤â¹¹¿·¤¹¤ë²Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¼¸Ë¡¦Çð¸¶¤Ç41.2¡î¡¡¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¡¡·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ë
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/07/30/34939.html
¡ÚÂ®Êó¡Û·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8¡î¡¡1½µ´Ö¤¿¤¿¤º¤Ë¹ñÆâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/08/05/35025.html
¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤È¡ÖÄ¶Ç®ÂÓÌë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://tenki.jp/suppl/tenkijp_labo/2022/08/02/31275.html
tenki.jp¤Ç¤Ï2022Ç¯¤è¤êºÇ¹âµ¤²¹40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤òÆÈ¼«¤Ë¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://tenki.jp/suppl/d_tokuno/2023/10/25/32191.html
Âè1°Ì¡Ö¹ó¡×
º£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú2°Ì¡ÖÌÔ¡×
¡ãÁª¹Í¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤±¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤Ê¹ßÀã¢¨¤Ë¤è¤êÈ¾Æü¤Ç120cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö10·î¤ÎÈ¬¾æÅç¤ÎÂæÉ÷22¡õ23¹æ¤ÇÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡×
2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÌÔÎõ¤Ê¡ü¡ü¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌÔ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2·î4Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Æ»ÅìÃÏÊý¤Çµ©¤Ë¤ß¤ëÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÓ¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢3Æü¸á¸å9»þ¡Á4Æü¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ßÀãÎÌ¤¬120cm¤È¤Ê¤ê¡¢12»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤ë41.8¡î¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ØÅì¤Î·×14ÃÏÅÀ¤Ç40¡îÄ¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Ç40¡îÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Î¿ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï6ÃÏÅÀ¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤Þ¤µ¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤¬È¬¾æÅç¤ËÀÜ¶á¤·¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®54.7m/s¤ä1»þ´Ö±«ÎÌ92mm¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¡¢ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬È¬¾æÅç¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»ËÅª¤Ê½ë¤µ¡¡·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8¡î¡¡´ØÅì14ÃÏÅÀ¤Ç40¡î°Ê¾å¤Ë
https://tenki.jp/forecaster/gureweather/2025/08/05/35028.html
ËÌ³¤Æ»¤ÇµÏ¿ÅªÂçÀã¤Ë¡¡ÂÓ¹»Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿È¾Æü¤Ç120cm
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/02/04/32390.html
È¬¾æÅç¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®54.7m/s ÌÔÎõ¤ÊÉ÷
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/10/09/36100.html
¢¨µ¤¾ÝÄ£¤Î¸ø¼°É½¸½¤Ç¤ÏÀã¤Î¶¯¤µ¤Ï¡Ö¼å¤¤Àã¡×¡Ö¶¯¤¤Àã¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¤ËÊØµ¹¾å¡ØÌÔÎõ¤Ê¹ßÀã¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Âè2°Ì¡ÖÌÔ¡×
º£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú3°Ì¡ÖÊÑ¡×
¡ãÁª¹Í¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö»Íµ¨¤«¤éÆóµ¨¤Î¡Á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¨Àá¤¬¡ÉÊÑ¡É¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤Îº¢¡×
¡¦¡ÖÇß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±¤Î³ÎÄêÃÍ¤¬Â®ÊóÃÍ¤«¤éÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿»ö¤«¤é¡ÉÊÑ¡É¤Ë¡×
¡ÖÇß±«¤Ê¤Î¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö½Õ¤È½©¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çß±«´ü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯ ËÌÎ¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ë
https://tenki.jp/forecaster/t_yoshida/2025/07/18/34750.html
2025Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±¤¬³ÎÄê¡¡Â®ÊóÃÍ¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/09/01/35496.html
10·î¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÆü¾ÈÉÔÂ¤Ë
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/10/27/36370.html
Âè3°Ì¡ÖÊÑ¡×
º£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú4°Ì¡Ö°Û¡×
¡ãÁª¹Í¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¶áÇ¯¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¡×
¡¦¡Ö²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹â²¹¤ä¹ë±«¤¬Â¿¤¤¡×
2025Ç¯¤â¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¡×¤ä¡ÖÅìµþ23¶è¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5È¯Îá¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë°Û¾ï¤Ê¸½¾Ý¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢4°Ì¤Ë¤Ï¡Ö°Û¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÇÅý·×»Ë¾å½é40¡îÄ¶¤«!?
https://tenki.jp/forecaster/hikari_yamazaki/2025/07/22/34794.html
¢¨¼ÂºÝ¤Ë¤Ï40¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÂÓ¹¤Ç38.8¡î¤¬ºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ä¿ÀÆàÀî¤Ç¤Ï»þ´Ö100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«Áê¼¡¤°
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/09/11/35673.html
Âè4°Ì¡Ö°Û¡×
º£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú5°Ì¡ÖÄ¹¡×
¡ãÁª¹Í¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÇß±«ÌÀ¤±¤¬°ÛÎã¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¬¡¢²Æ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
À¹²Æ¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²áµîºÇÁá¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢10·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö²Æ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±¤¬³ÎÄê¡¡²Æì¡ÁËÌÎ¦¤Ï¹¤¯ºÇ¤âÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/09/01/35496.html
ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯29²óÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/09/08/35617.html
10·î13Æü¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¡×¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿101²óÌÜ¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë
http://tenki.jp/forecaster/r_fukutomi/2025/10/13/36169.html
Âè5°Ì¡ÖÄ¹¡×
ÎòÂå¤Î¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤éµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬Áª¤Ö¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç13Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ë¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤â¡Ö½ë¤µ¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¡ÖÎä¡×¡ÖÎÃ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Á»ú¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³§¤µ¤ó¤Î¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ½êÂ°¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î120Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¡Á11·î14Æü(¶â)