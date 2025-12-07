「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

学歴と仕事の能力に関係はあるの？

――学歴に関する議論を見ていると「高学歴でも社会で使えない人はいる」といった意見を頻繁に耳にします。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：そもそも学歴と仕事の能力は別物だと思うので、高学歴なのに仕事できないみたいなのは違うかなと思います。

しかも、「え？ この程度で名門大出身の高学歴？」みたいな発言って、ちょっと僻みも入っている感じがするというか、意地悪な感じが個人的にはします。自分より高学歴な人に対して、この程度のこともできないんだとマウントを取ることで悦に入っているというか。

東大生だからって初見でなんでも完璧にこなせるわけではないですし、逆に高卒だからいつまで経っても仕事ができないとかもないわけですから、そこは切り分けて考えるべきかなと思います。

――たしかに、「高学歴＝仕事もできる」となんとなく思ってしまいがちですよね。

びーやま：ですよね。もちろん優秀な人は多いと思いますが、いきなり能力を発揮できる人ばかりではないですし、得意不得意もあります。それらを考慮せずに「高学歴なのに」とできない人のレッテルを貼ってしまうのは、お互いにとってもったいないことなのかなと。

とはいえ、逆のパターンもあって、高学歴な人のプライドが高すぎて、まわりが振り回されてしまうこともあるかと思います。

学歴とは、ただ「その大学を卒業した」という事実であって、それ以上でも以下でもなのですが、それなのにもかかわらず、あたかも自分が社会でもすぐ通用するかのように振る舞うのは間違いですよね。

