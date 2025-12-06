12月3日、YOASOBIのikuraこと幾田りらが自身のXを更新。3年ぶりのフルアルバムリリースとともに、初の海外単独ツアーを発表した。来年5月から兵庫、神奈川の国内公演に加えて、ソウルでもライブを予定している。

Xでは、この単独ツアーに対して、

《YOASOBIだけではなくソロツアーもあるとは》

《絶対会いに行きます！！！！》

などの祝福の声が寄せられている。

YOASOBIのボーカルとして『夜に駆ける』『群青』『アイドル』といった大ヒット曲を生み出してきた幾田だが、近年ではソロ活動も目立つ。

「今年の大晦日の『NHK紅白歌合戦』にソロで初出場することがすでに発表されています。もともと、彼女はシンガーソングライターとして、自身で作詞作曲した楽曲を発表し、高い評価を得てきました。

特に、2023年3月に発表した1stアルバム『Sketch』は全曲を自分で作詞作曲し、翌月には初のワンマンツアー『SKETCH』を成功させています。『スパークル』『Answer』『恋風』の3曲は、ストリーミング再生回数が1億を突破するなど、個人での実績も申し分ありません」（音楽ライター）

ほかにも細田守監督の映画『竜とそばかすの姫』で声優に挑戦したり、劇中歌を担当したドラマ『パリピ孔明』（フジテレビ系）に本人役でドラマ出演したりと、活動の幅が広がっている。もはや、YOASOBIという枕詞がつかなくても知られる存在だが、もちろんユニットとしての活動も順調だ。

「昨年から今年にかけて、アジア7都市での大規模ツアーを成功させ、6月にはヨーロッパ単独公演も開催。2日間で1万8000人を動員しました。さらに2026年から2027年にかけて、YOASOBIとして、国内5都市と台北、ソウル、香港、シンガポールなどで大型ツアーを予定しています」（同）

個人でもグループでも、順風満帆な幾田。“歌姫” は大晦日もみんなの心を癒してくれるだろう。