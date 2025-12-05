この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドコモ関連サービスの解説を行う「ドコモラボチャンネル」が、「【2026年】dカード利用者全員にあてはまる改悪ポイント3選！ポイント還元率・dカードケータイ補償など」と題した動画を公開。2026年以降に実施されるdカードのサービス内容変更について、3つの主要なポイントを解説した。



動画で解説された変更点は主に3つ。1つ目は、公共料金支払いなどにおけるポイント還元率の見直しだ。2026年2月1日の利用分から、電気・ガス・水道料金や一部税金の支払いに対するdポイント還元率が、従来の「100円につき1ポイント（1.0%）」から「200円につき1ポイント（0.5%）」へと変更される。ただし、「ドコモでんき」や「ドコモガス」など一部のサービスは本改定の対象外となるため、動画ではこれらのサービスへの切り替えを対策として推奨している。



2つ目は、dカードケータイ補償のリニューアルである。2026年1月上旬より、補償内容が変更される。通常dカードの補償上限額は最大1万円から3万円へ、dカード GOLDは最大10万円から12万円へと増額される。しかし、新たに1回の事故につき15,000円の自己負担が導入されるため、スマートフォンの本体代金によっては実質的な改悪となる場合があると指摘。特に、補償上限額が変わらないdカード GOLD Uやdカード PLATINUMの利用者にとっては、単純な改悪になると説明した。



3つ目は、年会費無料のdカードに付帯する保険の終了だ。2026年3月31日をもって、「国内旅行保険」「海外旅行保険」「お買い物あんしん保険」の3サービスの提供が終了となる。これらの保険は元々29歳以下の会員が対象だったため、動画では該当する若年層の利用者に対し、これを機にdカード GOLD Uへのアップグレードを検討することも一つの選択肢として紹介している。



今回のdカードに関する一連の変更は、2026年1月から3月にかけて順次実施される。特に公共料金のポイント還元率半減は多くの利用者に影響が及ぶため、自身の利用状況を確認し、必要に応じて「ドコモでんき」への切り替えやカードのアップグレードなどの対策を検討する必要があるだろう。