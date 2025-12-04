「盗んだものあるよね？出して」入店した瞬間に万引き犯扱い　ゲートの誤作動だったが「謝罪はありませんでした」

何も盗っていないのに、万引き防止ゲートの警報が店内に響き渡ったら……考えただけでも恐ろしい。埼玉県の40代男性は、ある店で屈辱的な体験をした。

男性はその日、車で「地元の有名レンタルショップ」を訪れた。店に入った瞬間、まさかのトラブルに見舞われたという。

「入口から入ると、ピーピーとゲートからアラームが鳴り始めました。店員が駆けつけ、私に『盗んだものあるよね？出して』と言ってきました」

入店した瞬間にアラームが鳴ったのだから、商品の持ち出し（万引き）でないことは明白なはずだ。それにも関わらず、確認もせず頭ごなしに犯人扱いされたのだ。（文：篠原みつき）

「商品のある場所にさえたどり着いてない」

男性は当然、身に覚えがない。「入口からただ入っただけで何も触れてませんし、商品のある場所にさえたどり着いてないのです」と説明するように、そもそも盗む機会さえなかった状況だ。

結局、詳しく調べたところ「どうやら車のオートキーがアラームが鳴った原因」だったそう。しかし、男性の怒りは収まらない。

「疑いは晴れましたが、謝罪はありませんでした」

誤作動は仕方ないにしても、いきなり泥棒扱いした上に謝ることすらなかった店員。万引きが頻繁に起きて緊張状態だったのかもしれないが、男性がその店に二度と行かなかったとしても不思議ではない。

