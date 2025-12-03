12月3日のNHK『あさイチ』を、MCの博多大吉が欠席した。前日の2日も欠席で、その際説明などはなかったが、この日は番組を休んだ理由が明かされた。

鈴木奈穂子アナウンサーが大吉から預かったというメッセージを紹介。

「博多大吉です。不注意で転んでしまい顔をけがしてしまいました。顔の傷が目立つため皆さんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。けがの回復に努めます」

と説明した。博多華丸は「元気なんですけどね。この年になると（転んでも）受け身が取れない。顔からいったみたいで」と、相方を気遣った。

“朝の顔”の不在に、Xではこんな憶測が……。

《大吉さん、お酒いけるクチだとお見受けするので、酔って顔面から転けたのかな（私見）》

《大吉さん、お大事にしてください。お酒はほどほどに！！》

など、「酔って転んだのでは」と推測する声がいくつもみられる。

大のお酒好きとして有名な大吉。松岡昌宏と出演している『二軒目どうする〜ツマミのハナシ〜』（テレビ東京系）や、コンビで出ている『家呑み華大』（テレビ朝日系）などレギュラーの“呑み番組”もあるほどだ。

「華大さんは2018年から『あさイチ』のMCを担当していますが、朝の番組は大丈夫なのかと心配されていました。というのも、深夜の2時3時まで飲むのが当たり前という生活をされていたからです。『あさイチ』を始めてからは、ほどほどにされているようです」（芸能記者）

2023年9月に放送されたバラエティー『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）にコンビで出演した際、「『あさイチ』で酒臭いときがある」という疑惑に題し大吉は「そんな日もあるよね」と、その事実を認めている。そして『あさイチ』のMCをやるようになってからは、飲んでいても夜12時くらいになると周りの人たちが「明日朝（出演）ですよね？そろそろ」と心配してくれるようになったと語っている。

大吉の転倒の原因が酒によるものかどうかは不明だが、“朝の顔”の早い復帰を多くの人が待っているのは確かだ。