ドラマ版「ハリー・ポッター」で主人公ハリー役を演じるドミニク・マクラフリンが、先輩ダニエル・ラドクリフから手紙をもらった時の心境を語っている。

映画全8作でハリー・ポッター役を務めたラドクリフは、新ハリー役のマクラフリンと手紙のやり取りをしたことをいた。「「最高の時間を過ごしてほしい。できれば、僕が経験した以上の体験を。僕はすごく楽しかったけれど、君にはもっと素晴らしい体験をしてほしい」といったことを伝えていたそうだ。

これについて、英BBCの「Saturday Mash-Up」に出演したマクラフリンは「信じられない経験だった」と語り、興奮気味にこう振り返った。

「電車の中で父が僕の肩をたたいて、手紙を渡してくれたんです。読んでいくと、最後に“ダン・R” と署名があって、もう気が狂いそうでした。でも電車の中だったので、冷静なフリをしなきゃいけなかったんです。」

その後、マクラフリンがどのように返事をしたかは語られていないが、ラドクリフによれば「とても素敵な返事がきた」とのこと。ちなみに、映画版のロン・ウィーズリー役ルパート・グリントも新ロン役のアラステア・スタウトに手紙をおり、両者とも新キャストに「素晴らしい体験をしてほしい」という思いを込めたという。

米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」は、現在イギリスでシーズン1を撮影中。マクラフリンによれば、撮影は「すごく順調」に進んでいるという。「とても上手くいっています。みんなと仲良くなれたし、現場にいられて最高です」と語った。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は2027年に米HBOおよびHBO Maxでリリース予定。

