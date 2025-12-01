しっかり加湿していきましょう。

冬の乾燥対策グッズの代表例ともいえる加湿器。筆者も今月頭からほぼ毎晩稼働させていますが、やはりあるとないとじゃ、朝目覚めたときの喉の快適度が明らかに違います。

部屋の大きさや機能性によって、どの加湿器を選ぶか変わってきますが、超音波式でアロマオイルが使えて、かわいらしい見た目の加湿器がお得になっています。

熱くならない超音波式。一晩中使える駆動時間

アイリスオーヤマの超音波式加湿器。通常価格は4,928円ですが、現在5%オフの4,698円で販売中です。

超音波式ということで、動作音が静かだったり、すぐに加湿を開始できたり、電気代を比較的安く抑えられるなどのメリットがあります。水を沸騰させるわけではないため、火傷の心配がないのは安心感がありますよね。

こちらのアイリスオーヤマの加湿器、水は2.8リットルとたっぷり入るため、連続加湿時間は10時間とされています。たとえば、夜11時に満タンの状態でオンにした場合、朝9時までもつ計算です。夜寝てる間に水切れの心配をする必要はなさそうです。

ちなみにサイズは横幅20cm×奥行き20cmなので、このスペースが確保できればOK。こまめに掃除して常に清潔な状態を保つ必要はありますが、ウイルス対策としても加湿器は重要な存在ですね。

アイリスオーヤマ 加湿器 UHM-280S-W ホワイト 4,698円 Amazonで見る PR PR

