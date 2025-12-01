¡ÖÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡×Âè27ÏÃ¡Ö¥à¥¤Ý¤Á¤ã¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡ÚÂè27ÏÃ¡Û 12·î1Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§70¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î1Æü ¡¢ÛØ¸¶¥Õ¥»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡×Âè27ÏÃ¡Ö¥à¥¤Ý¤Á¤ã¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï70¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤à¤Á¤à¤Á¤ÊÈþ¾¯½÷¡¦ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤È¡¢¤à¤Á¤à¤ÁÂç¹¥¤¥à¥¥à¥ÀÄÇ¯¡¦ÊÒ²¬¤¬Á÷¤ëÆü¾ï¥·¥çー¥È¥³¥á¥Ç¥£¡£¸½ºß¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤Ï¡¢Âè24ÏÃ¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¡¹¶ÚÆù¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¶Ð¤·¤à¥à¥¥à¥ÀÄÇ¯¡¦ÊÒ²¬¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¸¥à¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤âÄÇÌ¾¤µ¤ó¡¢Èà¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎËËþ¤Ê¡Å¡Å¤ªÊ¢⁉ ¥¸¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¤à¤Á¤à¤Á¤ÊÈþ¾¯½÷¡¦ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤È¡¢¤à¤Á¤à¤ÁÂç¹¥¤¥à¥¥à¥ÀÄÇ¯¡¦ÊÒ²¬¤¬Á÷¤ë¥Õ¥§¥ÁÁý¤·Áý¤·¤à¤Á°¦¥³¥á¥Ç¥£¡¢³«±é¤Ç¤¹¡£