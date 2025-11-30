岡山はホーム最終戦で敗れてリーグ戦10試合勝ちなし。江坂任が指摘したチームの課題「シーズン前半にはなかった」
11月30日に開催されたJ１第37節で、ファジアーノ岡山が本拠地のJFE晴れの国スタジアムで浦和レッズと対戦した。
今季のホーム最終戦で、岡山は序盤からゲームの主導権を握り、いくつかチャンスを作るもゴールを奪えない。するとスコアレスで迎えた72分、一瞬の隙を突かれて肥田野蓮治にネットを揺らされ、先制点を献上。その後、反撃に出たが最後まで得点は奪えず。０−１で敗れた。
この一戦に腕章を巻いて先発し、フル出場を果たした江坂任は、「後半の途中ぐらいまでは悪くなかったですけど、今季、そういう勝ち切れない試合は何回もある。自分たちのゲームにできないのが今のチームの実力かなと感じています」と試合を振り返った。
「今年１年やってきたものを試合開始から出そうという話はチームでしていて、前半は良い形でできていましたが、そのなかでゴールを奪えなかった。自分たちの課題だと思います」
岡山は前節の川崎フロンターレ戦に１−１で引き分けて勝点を42に伸ばし、J１残留を確定させたが、直近のリーグ戦は10試合勝ちなし。経験豊富な33歳のMFは、チームの甘さをこう指摘した。
「勝点が37、38ぐらいになってからだいぶ足踏みしていて、最近はシーズン前半にはなかったようなパターンで失点してしまっています。そこを０で抑えて勝点を掴んできたのに、今はできていない。90分を通してどこかで緩みが出てしまっています」
岡山は12月６日に行なわれる最終節で清水エスパルスと激突。白星を掴んでシーズンを締め括れるか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
今季のホーム最終戦で、岡山は序盤からゲームの主導権を握り、いくつかチャンスを作るもゴールを奪えない。するとスコアレスで迎えた72分、一瞬の隙を突かれて肥田野蓮治にネットを揺らされ、先制点を献上。その後、反撃に出たが最後まで得点は奪えず。０−１で敗れた。
「今年１年やってきたものを試合開始から出そうという話はチームでしていて、前半は良い形でできていましたが、そのなかでゴールを奪えなかった。自分たちの課題だと思います」
岡山は前節の川崎フロンターレ戦に１−１で引き分けて勝点を42に伸ばし、J１残留を確定させたが、直近のリーグ戦は10試合勝ちなし。経験豊富な33歳のMFは、チームの甘さをこう指摘した。
「勝点が37、38ぐらいになってからだいぶ足踏みしていて、最近はシーズン前半にはなかったようなパターンで失点してしまっています。そこを０で抑えて勝点を掴んできたのに、今はできていない。90分を通してどこかで緩みが出てしまっています」
岡山は12月６日に行なわれる最終節で清水エスパルスと激突。白星を掴んでシーズンを締め括れるか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集