眠くて仕方がない様子の子猫が、何かを訴えるように鳴いていて…？あまりにも愛らしすぎる子猫の姿に、心奪われる視聴者さんが続出しました！

大きな反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で88万回再生を記録し、「破壊力パネェw」「魂が抜けてしまいそうな可愛さ」「天使を見ました」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ベッドで眠たそうにしていた子猫』→訴えるように鳴き始めて…あまりにも癒される光景】

眠たい子猫

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、眠気に襲われながらも鳴き声を上げる子猫の「豆大福」くんの姿。ルンバの稼働音で少し騒々しい中、豆大福くんは気持ち良さそうな青いモコモコベッドの中で寛いでいたそうです。

ぼーっとした表情や頭を預ける体勢になっていることから、どうやら眠たい様子の豆大福くん。ポジショニングがしっくりこないのか、ベッドの中でモゾモゾと動いていたといいます。

可愛さ満点な豆大福くん

ポジションが決まって眠るのかと思いきや、豆大福くんは前足をペロペロ。さらに、パパさんに向かって「ミャーン」と可愛らしい声で、何かを訴えるように鳴き始めたそう。目の焦点も合っていないようなのでかなり眠いはずなのですが、何を伝えたいのでしょうか…？

眠たくて横になりながらも、何度も鳴き声を上げている豆大福くん。それにしても、鳴く時の目を細めて口を大きく開ける表情が、まるで笑っているように見えます。鳴き声も表情も、破壊力抜群の可愛さです！

ロングニャーと天使の寝顔

鳴き疲れてきたようでだんだんとまぶたが下がる豆大福くんは、頬に前足をちょこんと添えたキュートなポーズに。しかし、再び目覚めて鳴き始めてしまったそうで、パパさんが優しく撫でてあげると、鳴きながらもうっとりとしていたといいます。

そして、パパさんが動き出した豆大福くんをあやすように宥めていた次の瞬間…、「ニャーーーン！」と力強く長い鳴き声が！もちろん表情は笑っているようだったそうです。その後、パパさんにヨシヨシされて、やっと眠りについた豆大福くんなのでした。

投稿には「あああ…物凄く可愛いです！！豆大福ちゃんはどうしてこんなに可愛いんですか！？」「ダメだ可愛すぎます…癒されすぎて頬が緩む…」「鳴き声と言い寝顔と言い…もう全てが天使♡」「ニカッとしたあとニャーって言うの可愛すぎる」「ぎゅーってしたくなります♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。豆大福くんの愛らしい子猫時代の姿とちょっぴり(?)ぽっちゃりな現在の姿、どちらも楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。