¥ì¥¯¥µ¥¹ LS¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿£¶ÎØ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¡¡¡Japan Mobility Show 2025
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¼¼Æâ¤òºÇ½ÅÍ×»ë
¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÄêµÁ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤ËÂç¤¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÏLM¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âLM¤Î¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¤ò¼õ¤±¡¢¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤»¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸½¹Ô¤ÎLS¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»È¤ï¤ìÊý¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»È¤ï¤ìÊý¤¬ÉáÄÌ¤À¡£¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤Ï±¿Å¾¼êÉÕ¤¤Ç¾è¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¤¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡¢LS¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
1989Ç¯¤Ë¥»¥ë¥·¥ª¡¿LS¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢LS¤Ë¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ÎLS¤Ï²¿¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎLS¤È¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥À¥ó¤ÎLS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î6ÎØ
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¸åÎØ¤¬ÊÒÂ¦2ÎØ¤º¤Ä¤Î6ÎØ¥¿¥¤¥ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÎØ¤Ë¤Ï22¥¤¥ó¥Á¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¸åÎØ¤Ë¤Ï14¥¤¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Î¾®·Â¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬º¸±¦2ÎØ¤º¤ÄÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÎØ¤ò¾®·Â¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î³«¸ýÉô¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾è¹ßÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤âÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£¾è¹ßÀ¤È²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿È¯ÁÛ¤Ê¤Î¤À¡£
Ã±¤Ë¸åÎØ¤ò¾®·Â¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç·¿¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î²Ù½Å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸å¤í¤¬4ÎØ¤Î6ÎØ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢2Îó¤Î¥·¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢2ÎóÌÜ¤È3ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÆ±Åù¤Î²÷Å¬À¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£2ÎóÌÜ¤ÏÅÅÆ°¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÂÐÌÌ¥·¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢É¬¤º¤·¤â2ÎóÌÜ½Å»ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤ÎLM¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£
·îÌÌ¼ÖÎ¾¤«¤éÈ¯ÁÛ¡ª¡©
LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬³«È¯Ãæ¤Î·îÌÌ¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£·îÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤â6ÎØ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë³«È¯¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤â´Þ¤á¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ä¡¢¾®·Â¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´Ä¹5500Ð¡ßÁ´Éý2000Ð¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤â¤ä¤ä¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êËÜµ¤¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä¾¾²¼¹¨
