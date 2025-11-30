ÆüËÜ°ìÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¢¤Î¡Ö´Ý¤¤¤ª²Û»Ò¡×¤ÎºÇ¸Å¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¡© º£Àî¾Æ¤¡¢ÂçÈ½¾Æ¤¡¢²óÅ¾¾Æ¤¡¢¸æºÂ¸õ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤Î²òÀâ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¡ª¡Ûº£Àî¾Æ¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¿§¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥°¥µ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤ªº×¤ê¤ÇÂçÈ½¾Æ¤¤ò¸«¤«¤±¤¿¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡£ ¤½¤Î»þ¡¢Î¾¿Æ¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤ë¤È¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Àî¾Æ¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ïº£Àî¾Æ¤ÇÉ¡£ ¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÂçÈ½¾Æ¤ÇÉ¡£ °ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥çÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿Á°²ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËŽ·ŽÞŽŽËŽÞŽ·ŽÞŽŽËŽÞ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áº£²ó¤ÏÁýÎÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Î¥Æ¥ó¥°¥µ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ°ìÌ¾Á°¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Î¡Ö´Ý¤¤¤ª²Û»Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌäÌò¤Î¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ê±¦¡Ë¤¬²òÀâÌò¤Î¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤Ë¤ªº×¤ê¤Ç¡ÖÂçÈ½¾Æ¤¡×¤ò¿©¤Ù¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Àî¾Æ¤¡×¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö²óÅ¾¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸æºÂ¸õ¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢
¤¢¤Î´Ý¤¤¤ª²Û»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤ÏÉÔÊØ¤À¤±¤ì¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÏÈó¾ï¤Ë°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÊý¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÈ¯Ã£¤äÊÑ²½¤ò¤·¤¿Êý¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ý¤¤¤ª²Û»Ò¤âÅÚÃÏ¤äÊ¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤ÏÊý¸ÀÍ³Íè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÎÇä¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍýÍ³¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Öº£Àî¾Æ¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¡ØÉÙµ®ÃÏºÂ°Ì¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ËÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¸½ºß¤Îº£Àî¾Æ¤¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¡¡³ÎÇ§¤Ç¤¤ëºÇ¸Å¤Îº£Àî¾Æ¤¤ÏËëËö¤Î¤â¤Î¡£À¶¿åÀ²É÷¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ëº£Àî¾Æ¤òÇä¤ë²°Âæ¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£Àî¾Æ¤¤Î¡Öº£Àî¡×¤ÏÀÎ¹¾¸Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¶¡¢º£Àî¶¶¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂçÈ½¾Æ¤¡×¤ÎÌ¾¤Ï1956Ç¯º¢¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖÂçÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¾»³´Ý»°¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¾¼ÏÂ35Ç¯¤Ë¡ÖÂçÈ½¾Æ¤µ¡¡×¤È¤¤¤¦ÂçÈ½¾Æ¤¤ò¾Æ¤¯µ¡³£¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¾®Àâ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï·Ý¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ½¡¢ÂçÈ½¤È¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö²óÅ¾¾Æ¤¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ïºî¤êÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ëÀâ¤¬ÍÎÏ¡£´Ý¤¤·¿¤¬Âô»³¤Ä¤¤¤¿Å´ÈÄ¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¤«¤é¡Ö²óÅ¾¾Æ¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²óÅ¾¾Æ¤¤ÏÀïÁ°¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤Ì¾Á°¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØÂå½ñ¡Ù¤È¤¤¤¦1939Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¾åÊýÍî¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ñÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëºÇ¸Å¤Î²óÅ¾¾Æ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¼ç¤Ë´ØÀ¾¤ä¶å½£¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸Æ¤ÓÊý¤À¤È¤«¡£
¡¡ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊ¼¸Ë¸©¤Ë¡Ö¸æºÂ¸õ¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬²óÅ¾¾Æ¤¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¸æºÂ¸õ¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·§ËÜ¤À¤È¡ÖËª³Úñ½Æ¬¡×¡¢»³·Á¤À¤È¡Ö¤¢¤¸¤Þ¤ó¡×¤¬¶¯¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â¾¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÀÄ¿¹¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸µ¡¹°ã¤¦¿©¤ÙÊª¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤ä¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤ä¤¼«ÂÎ¤Ï¶ñ¤ÎÆþ¤Ã¤¿±ßÈ×¾õ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÃÏ°è¤ÇÂô»³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ý¤¤¤ª²Û»Ò¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤¿°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂÀÏº¾Æ¡×¡Ö¼«Ëý¾Æ¤¡×¡Ö¤¤¤ä¼ÖÎØÌß¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÂ¾ÀªÎÏ¡Ë¡×¡ÖÂÀ¸Ý¾Æ¤¤ä¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼·±Û¾Æ¤Ï¡©¡Ê°Ò°µ¡Ë¡×¤Ê¤É¼è¤ê¾å¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤´¤È¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥°¥µ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²è½ªÈ×¤ÏÆüËÜ¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥â¥Á¥ç¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿
¡¦¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿º£Æü¤«¤éº£Àî¾Æ¤ÇÉ¤Ë²þ½¡¤·¤Þ¤¹
¡¦¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤Èº£Àî¾Æ¤¡¢ÂÐ¤·¤Æ¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂçÈ½¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ©¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤¿
¡¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤Î¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÁè¤¤¤¬À¤³¦¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤ÆÁð
¡¦À¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹