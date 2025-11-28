着るだけで「上手くハズせる」合わせる服を選ばない「都合のいい服」





キレイな服に似合う「ハズし方を考えなくていい」服

全身をキレイな服で固めるのは、今の気分じゃない。 かといって、ただ着くずすだけでは品格が損なわれる。 求めているのは、隙のない完璧さよりも「愛嬌のある脱力感」。難解なバランス計算は不要。 まとうだけで、緊張と緩和のバランスが整う。 そんな「都合のいい服」の選び方。







小顔効果も望める「首元高めのナイロンブルゾン」

薄手でも冷気をシャットアウトできるナイロン素材。首に高さがあるときちんと感が強まり、スポーティな素材をモダンな印象に近づける。サイドにあしらわれた曲線のステッチもアクセントになり、取りはずし可能なフリースベストや豊富なポケットで実用性も高い。 ナイロンアウター／ダイワ ピア39（グローブライド）







キレイめな服になじむ「メンズのビッグフーディ」

直球でカジュアルなビッグフーディは、甘さが残る色でテイストをあいまいに。メンズならではのボリューム感とすそまですとんと落ちる長め丈で、どんな形のボトムも受けとめられる。 ベージュビッグフーディ（メンズ） ／GOAT（トウキョウデザインベース）







スタイルUPにも効果的な「ショート丈のコンパクト」ブルゾン

メンズライクなのにキレイめに落ち着く、コンサバな装いのハズしに使えるスポーティなブルゾン。選びたいのは、ボトムの種類を問わずスタイル良く見える短め丈。洗練されたチャコールグレーなら、合わない色も少なく、ラフになりすぎない。ふっくらとした中綿入り。 グレーブルゾン／TELA（ティースクエア プレスルーム）







