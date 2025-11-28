レクサス“新”「7人乗り“本格4WD”SUV」！ 340馬力超え「V6TT」×“10速AT”搭載！ カクカクデザインがイイ米国「GX」とは

レクサス新「カクカクSUV」！

レクサスの北米法人は2025年10月17日、SUV「GX」の新たな2026年モデルを発表しました。

レクサス“新”「7人乗り“本格4WD”SUV」！

GXは、強固なフレーム構造やフルタイム4WDなどによる圧倒的な悪路走破性と、レクサスならではのラグジュアリーな世界観を両立したプレミアムオフローダーです。

2002年に北米でデビューし、現行型は2023年登場の3代目にあたり、翌2024年から日本でも販売されています。

フラッグシップSUV「LX」と同じGA-Fプラットフォームを採用しており、アメリカ仕様には最高出力349馬力・最大トルク479lb-ftを発生する3.4リッターV型6気筒ガソリンエンジンが搭載され、10速ATを組み合わせています。

エクステリアは、タフでモダンなプロポーションとオフロード走行機能に根差したもので、見る者の冒険心を掻き立てる仕上がりとなっています。

装備の違いによるグレードは、日本仕様が2種類であるのに対して、アメリカ仕様は6種類を展開。「プレミアム」「プレミアム＋」「ラグジュアリー」「ラグジュアリー＋」「オーバートレイル」「オーバートレイル＋」となっており、幅広いニーズに対応しています。

このうちオーバートレイルとオーバートレイル＋は、アウトドアライフを意識したグレードです。ルーフやドアハンドルなどをブラックにした専用カラーリングに加えて、アンダーガード、ブリッジ型ルーフレールなどを装備。

さらに最低地上高が1インチアップの9.84インチ（約250mm）に拡大し、電子制御式ロッキングリアデフやE-KDSS（電子制御キネティックダイナミックサスペンション）などの専用装備により、悪路走破性を一段と高めています。

乗車定員はオーバートレイルとオーバートレイル＋が5名、ほかのグレードは2-2-3の7名となります。価格は6万6935ドル（約1040万円）から。2025年モデルと比べて1350ドル（約20万円）の値上げとなります。