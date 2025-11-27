『ウマ娘 シンデレラグレイ』あと5話で完結 連載5年半に幕へ「オグリキャップのラストランが始まる」
漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』（ウマ娘 シングレ）が、あと5話で完結することが、27日発売の連載誌『週刊ヤングジャンプ』で発表された。2020年6月の連載スタートから5年半の歴史に幕を下ろす。
【画像】完結まで5話…凛々しいオグリキャップ登場の表紙
ヤングジャンプ表紙には「青春”駆ける”シンデレラストーリー、完結まであと5話！！」と告知。ヤングジャンプ公式サイトでも「完結まであと5話!! TVアニメ第2クール、大好評放送中!! 青春“駆ける”シンデレラストーリー『ウマ娘 シンデレラグレイ』が巻頭カラーに出走！ 大歓声とともに、オグリキャップのラストランが始まるーー」と伝えている。
また、作品公式Xでも「ウマ娘 シンデレラグレイ 2025.12.25 完結」と12月25日発売号で最終回を迎えることを告知している。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、『週刊ヤングジャンプ』にて連載中で、コミックスは累計発行部数800万部突破の人気作。最強のウマ娘・オグリキャップが主人公で、地方から中央の伝説へ、青春“駆ける”シンデレラストーリーとなっており、灰髪の少女が“怪物”と呼ばれるまでの物語を描いている。現在、テレビアニメが放送中。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。
