¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸åÇ¤¤Ë´äº´ÊâÌ´¤¬µÞÉâ¾å¡ÖÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡×¡áÆîÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îµî½¢ÌäÂê¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤Æ´äº´ÊâÌ´¡Ê£²£´¡Ë¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥Ó£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£²·î£·Æü¡Ë¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¼¡Àï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤òµÞ¤¤çÉ½ÌÀ¡£È¯É½»þ´ü¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤¬ÂàÃÄ¤·¤ÆÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬´äº´¤À¡£
¡¡ÆîÊÆ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Á¥ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥ª¥Ó¥ª¥Ç¥Ý¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·¤òÊóÆ»¡£¡Ö¥·¡¼¥È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÃ¯¤¬Èà¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Î¾Íè¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢ÂåÂØ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤È¼ã¼ê¤Î¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿£²¿Í¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î£²¿Í¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´äº´¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤«¤·º£¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´äº´ÊâÌ´¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÍË¾³ô¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÅÅ·â¸òÂå·à¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£·èÃå¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£