全日本プロレスは２６日、都内で記者会見を開き、所属レスラーの青柳優馬（３０）が２３日に沼津市内で車同士の衝突事故を起こしたことを発表した。青柳にけがはないものの、被害者は足の不調で検査を受けているという。さらに、青柳の運転免許証が１年近く失効していたことも判明し、団体側は青柳に対して３カ月間の減給５０％、来年２月２８日まで３カ月間の謹慎の処分を科すことを決定。十枝利樹取締役と青柳は「大変申し訳ありませんでした」と計４度、深々と頭を下げた。

全日本によれば、２３日の沼津大会終了後、１６時３０分頃に青柳が自家用車で移動していたところ、交差点で赤信号に気付かず直進。その際、右側から直進してきた車両と衝突したという。青柳本人がすぐに警察に通報し、現場検証や事情聴取が実施されたが、その際に免許証の失効が判明。青柳は「１年近く期限切れしていたことに気付いた。言い訳になるが、更新期間に気付かず、１年近く乗り過ごしていたことが今回わかった。普段の行いの怠慢だと深く反省している」と謝罪した。

青柳本人にけがはないものの車両の右側が破損したほか、被害車両のバンパー、ライトなどが破損した。今後、沼津警察署から再び事情聴取を受けるという。