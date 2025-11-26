この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuberのばもさんが、『デリカD:5ビックマイナーチェンジの全貌が明らかになったからこそ中古をオススメする理由』と題した動画を公開。23万キロ・8年超えで乗りこなしてきた自身のデリカD5の経験を踏まえ、新型マイナーチェンジモデルと中古前期モデルのメリットやリアルな乗り味について熱く語った。



動画では、デリカD5の最新マイナーチェンジについて「アウトランダー流用じゃなくデリカ専用設計のディスプレイ、オーバーフェンダー追加、安全装置の拡充、そして何より“S-AWC化”が大きい」と評価しつつも、「これだけの値上げでも500万円以下で買える。正直、安いと思いました」と見解を述べる一方、「物価高や装備強化はあるが、新車は高いよね」と率直な本音も。この値上げの現状を背景に「私なら、今こそデリカD5前期の中古をオススメする」と訴えたばもさん。「新車が450万円～、私が8年前に買った時は360万円で、スタッドレスとホイールまで付いてた。100万円上がったけど、機能は格段に進化。ただ“基本スペック”は大きく変わっていない。」とも指摘した。



特にデリカD5の剛性やディーゼルエンジンのタフさについて、「ミニバンの中で唯一無二。リブボーンフレームや極厚のスライドドアなど、アウトドアも旅も都会の送り迎えも、全部こなせる“オーバースペック”が魅力」と独自目線で魅力を強調。「キャンピングトレーラーを牽引し、能登地震の被災地でも走った。これ23万キロ乗ったから自信をもって言える」と語り、机上の評論家とはひと味違う、“実体験から語る信ぴょう性”をアピールした。



また「幅が1795ミリと絶妙。スーパーや東京の狭い駐車場でもドアがちゃんと開いて降りられる。これは新世代大型車にはない実用性」とリアルな利便性にも触れた。さらに「三菱の四駆へのこだわりが普段の走りで体感できる。風の強い高速でも“4クロック”で“ベタっと”張り付くような走りが楽しめる。マツダのような全自動ではなく、自分で道を選び、楽しめるクルマです」と、ユーザー参加型の走行体験にも言及している。



一方で「リコールも多いけど、三菱はちゃんと対応してくれる。長く安心して乗りたい人には向いている」とメーカーの姿勢もカバー。「20万キロ、30万キロも走れる頑丈な車。メンテさえすれば長く使えるし、今なら中古350万円くらいで手に入るものもある」と現実的な購入アドバイスも送った。



動画の終盤では「新車に余裕のある人はぜひ買ってほしい。一方で、私が乗るデリカD5前期中古は“今一番の買い時”だと思う」と断言。加えて「皆さんとコメントや情報交換しながら、今後もデリカ旅やアウトドア動画など発信していきたい」として、チャンネル登録とコメントを呼びかけて締めくくった。