11月24日に放送された『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に、関西の大御所タレント・上沼恵美子が出演。息子の嫁に求める条件を語ったことに、賛否が集まっている。

上沼には2人の息子がおり、黒柳徹子から「嫁さんはいるの？」と質問が飛んだ。上沼は「はい、きれいな嫁が」と明かし、「息子が結婚するときに条件つけまして。『きれいな嫁にしてね』って。それだけです。頭空っぽでも年上でもなんでもいいから、きれいな人にしてって。そしたら、きれいな子を選んでくれた」と語った。

続けて、「だって、プレゼントしても似合いませんやん、ブサイクな子って」と理由を赤裸々に告白。「ブサイクな嫁さん持ってる方が言ってました。なにをあげても似合わないからやる気にならないって。セーターあげても指輪あげても似合わない」と語り、「失礼なんですけど、嫁さんはきれいに限ります」と宣言した。

あまりに直球な語り口に、黒柳も終始苦笑いといった様子だった。

「上沼さんらしい、歯に衣着せぬ豪快トークでしたが、少々刺激が強すぎたかもしれません。実際、上沼さんは息子の妻に、自分が持っていたなかで一番高い、550万円もするティファニーの指輪をあげたそうで、『私の指より似合う』と話したこともあるほど、かわいがっているようですが……。

ただ、『徹子の部屋』でのトークはあまりにルッキズム全開だったため、賛否が飛び交っています」（芸能記者）

Xでは、《上沼さん嫌いじゃないけど、こんな発言を平気でするところは苦手やなあ》《世間の価値観とは著しく乖離してる》と不快感をあらわにした視聴者も多い。

一方、《まぁ、昔から聞き馴染んでるから、あまり気にならんよね（笑）》《令和にあってこれが許されるのはさすがと思う》と、上沼だからこそのトークに舌を巻いた、という人も。

年齢を重ねても、トークの切れ味が衰えない上沼だが、最近は炎上が続き、“自信喪失” したこともあったようだ。

8月には、『ザ・共通テン！』（フジテレビ系）で、「礼儀を大切にしている」という話のなかで、礼儀がなっていないタレントには「本番中、自分の番組だったらいっさい（話を）振らなかった。目も合わせなかった」というエピソードを告白。この発言に、“パワハラだ” といった批判が続出した。

「この騒動はこたえたようで、10月に放送されたラジオ番組『上沼恵美子のこころ晴天』（ABCラジオ）で、『まったくダメ。もう自信喪失』と弱気な発言をしています。

『1カ月ぐらい前、ほんとうにつらかってん。元気なかったと思いますよ。この間は “引退” という2つの文字が（浮かんだ）。バッシング受けてね』と語り、世間の価値観とのズレに悩んでいた様子でした。

今回の発言で、『最近言動がエスカレートしている』という指摘も一定数みられます。世間の価値観の変化もあり、持ち味の毒舌の加減に苦労しているのかもしれません」（芸能記者）

今回の「嫁はきれいに限る」という発言への反応に、上沼は何を思うのか。