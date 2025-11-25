12月1日23時59分まで開催中の「Amazonブラックフライデー」では、Fire TV StickやEcho、電子書籍端末のKindleなどAmazonデバイスが低価格になっている。11月25日12時に編集部が確認したところ、「Amazon Fire TV Stick HD」が50％ OFFの3,480円、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」も50％ OFFの3,980円だった。

今秋に登場したばかりのFire TV Stick 4K Selectでは、対象製品とのセット購入でセール価格合計金額からさらに2,000円割引になる「Fire TVまとめ買いセール」も実施されている。

まとめ買いセールの対象はFire TV Stick 4K Selectと、「Fire TV Stick HD」または「Fire TV Stick 4K Select」、「Fire TV Stick 4K Plus」、「Fire TV Stick 4K Max」、「Fire TV Cube」のいずれか。

Echoデバイスでは、「Echo Pop」が60％ OFFの2,380円、「Echo Dot 第5世代」が47％ OFFの3,980円、「Echo Spot」が44％ OFFの6,480円。タブレットでは「Fire Max 11」が25％ OFFの29,980円、「Fire HD 10」が45％ OFFの10,980円となっている。

また、Fireタブレットでは「Fire HD 8/10」と「Fire Max 11」の3製品のうち、2台同時購入でさらに2,000円OFFになる「Fireタブレットまとめ買いセール」も実施中。同一商品同士でも、異なる商品の組み合わせでもセール対象だが、「3か月分のKindle Unlimitedつき」「本体＋キーボード」「本体＋スタイラスペン」「本体＋保護カバー＋保護フィルム」は割引対象外。

電子書籍端末のKindleでは「Kindle Paperwhite (16GB)」が29％ OFFの19,980円となっているほか、カラーディスプレイを採用した「Kindle Colorsoft」も25％ OFFの29,980円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください