バラエティ番組から“最も信用されていない芸人”が発表！『ロンドンハーツ』が独自に調査

本日11月25日（火）の『ロンドンハーツ』では、「テレビ番組を徹底調査！芸人リアルパワーランキング2025」が放送される。

番組独自のリサーチ方法で、2025年1月〜9月までに放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演数」「テレビ欄掲載回数」「番組公式SNSのハッシュタグの採用回数」「番組オープニングアバン・PR動画」「CMまたぎ」の5項目に分けて徹底調査。

スタジオメンバーの久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、高野正成（きしたかの）、エース（バッテリィズ）など、現在テレビで大活躍している14名のお笑い実力者たちのバラエティ番組への貢献度はどうなのか？

前回は上位7名を発表。

1位で呼ばれたとにかく明るい安村はCMまたぎの仕方を伝授する。

上位で呼ばれた芸人は全員誰かとズブズブ？

後半戦は下位7名の順位を発表。あまりの順位の低さに落ち込む芸人が続出する。

さらに有吉弘行からのアドバイスに尾形貴弘（パンサー）が涙？ 伝家の宝刀“背中ジャンプ”も炸裂？

はたして番組からもっとも信用されていない屈辱のワースト1位は一体誰なのか？