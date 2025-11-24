"ÃæÅÓÈ¾Ã¼"¤À¤Ã¤¿¤«¤é50Ëü¿Í¤â²ñ°÷¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¡Ä¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬Ž¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó+Ž£¤Ë¸«¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î°ÛÊÑ
¢£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×²ÃÆþ¼Ô50Ëü¿ÍÄ¶¤Î¾×·â
ÍÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£11·î13ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢10·î24Æü¤Î¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï°ÊÍè20Æü¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢À®¸ù¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î¡ÖÉüµ¢¡×ÉñÂæ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°Õ¸«¤Î³ä¤ìÊý¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤ò¸«¤è¤¦¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¡¢¾¾ËÜ»á¤¬Ê£¿ô¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾ËÜ»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Ê¤Î¤ÇÆ®¤¤¤Þ¡¼¤¹¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼½Ð¤Þ¡¼¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯1·î8Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤«¤é¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¤»Ý¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£³èÆ°¡ÖºÆ³«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°È¯É½¤»¤º
¤½¤Î¡ÖºÛÈ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ»á¤Î¡Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡×¤·¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖºÛÈ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ»á¸Ä¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¾¾ËÜ»á¤ß¤º¤«¤éÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬¾¾ËÜ»á¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÛÈ½¤Î½ª·ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¡¦¸¡Æ¤¡×¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ò¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ²ñ¡¡µÈËÜ¡ÖºÛÈ½¤Î½ª·ë¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¡×¡ÓÄ«Æü¿·Ê¹¡¢2025Ç¯11·î1Æü23»þ10Ê¬ÇÛ¿®¡Ë¡£
¡ÖµÙ»ß¡×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¯É½¤»¤º¡¢¡Ö¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN+¡Ù³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿10·î2ÆüÉÕ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾¾ËÜ»á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆ£°æ¥»¥¤¥é»á¤¬¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤Îµ¿ÏÇ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤Î¸ý¤«¤éÀâÌÀ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¾¤Á¤ã¤ó¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ1100±ß¤òÊ§¤¤¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ò¸«¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡×¡Ê¡Ò¾¾ËÜ¿Í»ÖÉüµ¢¤âÈ¿¾Ê¥¼¥í¡¢¡Ö´³¤µ¤ì¤¿¡×¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë»ÄÇ°´¶¡ÄÆ°²èÇÛ¿®¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö·ÝÇ½¿ÍºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ó¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2025Ç¯11·î7Æü18»þÇÛ¿®¡Ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ä¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤À¤«¤é¡Ö¹¶¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤Î¤«
Æ£°æ»á¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö1100±ß¡×¤È¤Ï¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä²áµîºîÉÊ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¡ÖFANY¡×¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·î³Û1100±ß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌó11000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
U-NEXT¤äAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡¢ABEMA¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·ÐÍ³¤Ç¤Ï¡¢·î³Û770±ß¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ß¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡×¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö·ÀÌó¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö50Ëü¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ë²ÃÆþ¼Ô¤ÎÆâÌõ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤â¡ÖFANY¡×·ÐÍ³¤Ç²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10ºÐ¤ÎÌ¼¤«¤é¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤È·Ý¤Ç¡¢¡ÖÉüµ¢¡×¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡¢¾¾ËÜ»á¤¬¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¡ÖLIVE¡Ü¡×¡Ë¤Ç¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î·¹¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡Ö¹¶¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÈÈ¾¡¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£¤³¤ì¤¬¾¾¤Á¤ã¤ó¤Î¸½ºßÃÏ¡©
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÂÀÅÄ¾Ê°ì»á¤Ï¡¢¡Ö»þ¤Ë¥â¥é¥ë¤ä¼Ò²ñ¾ï¼±¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤¤¤Ï²¿¤Ë¤â¾¡¤ë¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤Î¿®Ç°¤Ï¤¤¤Þ¤âÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ò¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¿À¤È¿ò¤á¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÇÊü¤Ã¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡É¡Ó¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2025Ç¯11·î4Æü16»þÇÛ¿®¡Ë¡£Ä¹¤¯¾¾ËÜ»á¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿ÂÀÅÄ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂî¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÇ½Ä®¤ß¤Í»Ò»á¤Ï¡Ö·î³Û1100±ß¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍµÈËÜ·Ý¿Í¤Ç¸Ç¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂç´îÍø¤ä¥È¡¼¥¯¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¿®¼Ô¤¬²Ý¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤¬¤Þ¤À²ò¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ö¸ÀÍÕ¿¬¤È¤é¤¨Ââ665¡×¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù2025Ç¯11·î13Æü¹æ¡Ë¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´üÂÔ³°¤ì¡¢¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Þ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤¨¤¿¡£ÍÎÁÇÛ¿®¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¹¶¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤¤¤Þ¤Î¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀµ²ò¡×¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÊ¸½Õ¤Î¤³¤È°Ê³°¤ÏÅú¤¨¤ë¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¿Ä¿©¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡ª¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¡£¡ÖÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤¿¼Ô¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÏÃ·Ý¤Îº×Åµ¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÎµÕ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤µ¡×¤ò¶¥¤¦¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Ï»Ê²ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤â¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤ÎÌÜ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×°Â¿´´¶¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ï¡¢5Ê¬¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÂÐÀï·Á¼°¤Ç¿Ê¤à¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ»á¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤À¤±¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤È¡Ö¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼Â¤Î¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤è¤êÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ»á¤¬¡Ö²¿¤Ç¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Ê¸½Õ¤Î¤³¤È°Ê³°¤ÏÅú¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Èà¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤È¤Ï²¿¤«
¤â¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬¡Ö¹¶¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÊ¸½Õ¡×´ØÏ¢¤ò¤³¤½Åú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿°Ê¾å¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¡×Åú¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤È¾¾ËÜ»á¤¬ÙèÙé¤·¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤³¤½¡¢»ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÂ¿¿ô¤Î¿®¼Ô¡×¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤¬¤Þ¤µ¤Ë¾¾ËÜ»á¤Î¸½ºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤È¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£
º£´ü¡Ê2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢TBS¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡Ê²ÐÍË22»þ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËºÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤ÏÃÖ¤¯¤È¤·¤Æ¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤òµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¡¢¤½¤Î²ÈÉãÄ¹À©Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿½÷À¡¢¤½¤Î¥¹¥ì°ã¤¤¤ä¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤òÉÁ¤¯½¨°ï¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤ì¤â¡¢ÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼çÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤Ë¤¿¤Ä¡×¤È¡¢Æ±¤¸ÊüÁ÷ÏÈ¡Ê²ÐÍË22»þ¡Ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¡£¤³¤ÎÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¥É¥é¥Þ¤òÂ¿¤¯°·¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤ä¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤Î¹âÅÙ¤µ¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê¶âÍË22»þ¡Ë¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¡ÖÎáÏÂ¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈæ¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Á°¼Ô¤ò¤¯¤µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸å¼Ô¤À¤±¤òÎé»¿¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤â¤¬¤¯»ä¤¿¤Á¤Î»÷»Ñ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ò¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢11·î19Æü¤ËABEMA¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤â¡¢Î®¤ì¤ËÜªº¹(¤µ¤ª¤µ)¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡ÖÇÛÎ¸¡×
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ëÁ°¤ÎÌë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂåÀßÄê¤Ï¡ÖÎáÏÂ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨½µ´©»ï¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤Þ¤Î½µ´©»ï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¿Í¸¢¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¡£
¤Þ¤À1ÏÃ¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½÷À¤ÎÍç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÅÜÀ¼¤äÇÍÀ¼¤ÇÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤â¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°Ç¯Îð¤âÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£»ä¤ÎÌ¼¡Ê10ºÐ¡Ë¤â¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤âÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇÛÎ¸¤Î·ë²Ì¤³¤½¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤µ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Ê¸½Õ¤Î»ö°Ê³°¤ÏÅú¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î½Ð±é¡Ê¤À¤±¡Ë¤¬Í£°ì¤Î¡Ö¹¶¤á¡×
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¾¾ËÜ»á¤Î¤³¤È¤Ð¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤ËØí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤·¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«¤ò¾¾ËÜ»á¤¬Êâ¤¯¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë10Ê¬¡×¤Ï¡¢NHK¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤ä¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤«¤é¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¿®¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ»á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²Ý¶â¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤»¤á¤ÆÈà¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¡ÖÊ¸½Õ¤Î¤³¤È¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Ì¯¤ËÇ¼ÆÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤âÆâÍÆ¤â¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈÉÂ¡×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î½Ð±é¡Ê¤À¤±¡Ë¤¬ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¡Ö¹¶¤á¤¿¡×ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¾ËÜ»á¤ò¤¯¤µ¤½¤¦¤È¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤òÈß¤ª¤¦¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤¿¼Ò²ñ¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ò¤á¤°¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¶õµ¤¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤Ò¤È¡Ë
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥É¥ï¥ó¥´¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢ÅìµþÂç³ØÅù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¸µ¹æ¡×¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÊ¿À®¡×ÏÀ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º À¤Âå¤È·Ï¿Þ¤«¤éÆÉ¤à¶áÂåÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ÎÂç½°Ê¸²½¡§¶¨Æ¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦Ê¸²½¹©ºî¡Ù¡ÊÂçÄÍ±Ñ»ÖÊÔ¡¢¿åÀ¼¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤È³×Ì¿Ãæ¹ñ¡×¤Î»×ÁÛ»Ë ¶áÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÁê¸ß´ÔÎ®¡Ù¡ÊÍÌºÝ³«¡¢°ËÅìµ®Ç·ÊÔÃø¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ë