熟年離婚で手にした「自分一人の時間」。しかし、その解放と引き換えに、元専業主婦には「経済的困窮」と「深い孤独」という厳しい現実が待っていることも。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、山内佳代さん（仮名）の事例とともに、熟年離婚による専業主婦の経済リスクについて解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

献身的な妻の心の内

山内佳代さん（仮名／65歳）は、都内の築40年の賃貸アパートで一人暮らしをしています。大学で出会い、23歳で結婚してから42年、専業主婦として家庭を支えてきました。料理、掃除、子育て、親の介護。家族からみれば穏やかで献身的な妻でしたが、佳代さん自身にとっては「常に誰かのために時間を使っている毎日」でもありました。

離婚を決意したのは、58歳のときです。長男が独立し、夫婦だけの生活に戻ったころ、夫との会話はほとんどなくなり、家の中に漂う空気は重く沈んでいきました。

ある晩、食卓で夫がつぶやきます。

「これ、味薄いな」

ほんの短い一言でした。しかし、佳代さんは箸を置き、小さく息をのみました。

「……ごめんなさい」

そう返しながら、心の中では別の言葉が渦巻いていました。

（朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん……常に家族のごはんのことを考えてきた。私は別にそんなに食べなくても済むのに。いつまで家族の好みに合わせて生き続けるのだろう）

「もう、嫌です……」

佳代さんは、夫と離婚することになりました。

離婚後、自由を満喫するも…

離婚後、ようやく手にした一人の暮らし。自分のペースで起きて、好きなようにごはんを作る。誰にも文句をいわれません。「これこそ自由よね」とつぶやきながらも、静かすぎる部屋で、佳代さんは時折、冷蔵庫のモーター音に耳を澄ましてしまうことがありました。

家計の現実は厳しく、手元に入るお金は年金月約8万円のみ。結婚中は厚生年金の夫を支える立場でしたが、自身は国民年金の満額に届いていません。離婚時に分割を受けましたが、それでも生活費としては心もとない金額です。

ある日の夕方、佳代さんはため息をつきながら電卓を叩きました。家賃4万2,000円。食費1万6,000円。光熱費8,000円。通信費5,000円。そこに医療費、交際費、日用品……。

「うそでしょ……。赤字になってるじゃない」

解放されるはずだった新生活は、想像よりもはるかに不安定なものでした。

自由と引き換えに露わになる、構造的な課題

佳代さんのように、結婚生活の多くを専業主婦として過ごした女性にとって、離婚後の生活は非常に脆弱になりやすい現実があります。

総務省の2024年の家計調査では、65歳以上の単身無職世帯の平均支出はおよそ15万円前後。一方で、国民年金の平均受給額は月約5万6,000円。離婚による年金分割を受けたとしても、基礎的な生活費を賄うには不十分です。

あるとき佳代さんはかつて住んでいたころのことを思い出しました。

（そういえば、あのスーパーは火曜日が特売日だったわ……）

少しでも安い食材を求め、佳代さんは久しぶりに昔通ったスーパーへと足を運びました。すると、特売の棚の前で、見慣れた顔に再会します。元ご近所の、同世代の女性でした。

「あら、佳代さん？ 久しぶり。どうしたの？」

「ええ、ここの特売日だったと思って……。一人だと、買い物もなにかと気を使うでしょ」佳代さんがそういうと、女性も「わかるわあ」と深く頷きました。

「私なんて、もう豆腐と卵は特売日しか買わないのよ」

「本当よね……。私も、嗜好品はほとんど買わなくなったわ」

2人は苦笑しながらも、どこかしら張り裂けそうな気持ちを共有していました。加えて、専業主婦だった期間が長いと、以下の課題が一度に押し寄せます。

・年金額が低く、固定費に圧迫されやすい

・正社員歴が短いため、再就職で不利

・知人とのつながりが弱く、相談先が限られる

・精神的な寂しさから過度な節約に陥る

さらに見落とされがちなのが、孤独です。夜、ふとテレビを消した瞬間、部屋の静けさ。誰かに相談しようにも、子どもたちは自分の家庭で精いっぱい。実家の親はすでに他界し、兄弟とも疎遠。

「私、こんなにも一人だったかしら……」

佳代さんは気づけば、スマホの明かりだけを頼りに布団に入るようになりました。孤独は家計の悪化と比例するように、メンタルにも影響を与えます。心細さは判断力を鈍らせ、必要以上に節約して体調を崩すこともあります。

人生後半の自由は、美しくみえて実は「支える資源」が必要なものなのです。

人生後半の選択を支えるための現実的な改善策

では、佳代さんが再び安定した暮らしを取り戻すためには、どのような方法が考えられるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーとして、現実的に取り組める選択肢を整理します。

「働いたことがなくて……。もう62歳ですし、雇っていただけるのかわからなくて」

「同じような方、多いですよ。まずは短時間の仕事から始めてみませんか」

1．月数万円の収入でも生活を大きく改善できる

時給1,100円のパートで週3日、1日4時間働けば、月の収入は約5万2,800円。年金と合わせれば生活は安定し、食費や医療費を過度に切り詰めるリスクも減ります。

2．公的支援制度の活用

・高齢者向け家賃補助制度

・住民税非課税世帯に向けた医療費助成

・就労準備講座や職業訓練

知らないだけで利用できる制度は多く、特に医療費の負担軽減は大きな助けになります。

3．固定費の見直し

格安SIMへの乗り換えで通信費は月3,000円前後に。電気代の料金プラン見直しで月1,000円程度削減できるケースもあります。生活防衛資金を確保するためには、細かい見直しの積み重ねが非常に効果的です。

4．孤独を軽減する居場所づくり

地域サロン、シニアの料理教室、ボランティア、趣味のサークル……人とつながることでメンタルが安定し、判断力を保ちやすくなるでしょう。生活の質を守るうえで、この要素は見落としてはいけません。家計の立て直しは、数字だけではなく、心の支えがあってこそ前に進めます。

佳代さんは、少しずつパートの仕事を始め、月に1度は友人とランチに行けるようになりました。

「まだ不安はあるけれど、誰かと話すと前を向ける気がします」

そう話す表情は、離婚直後よりずっと柔らかいものでした。

人生の後半戦は、思いがけず大きな課題に直面することがあります。しかし、進むべき方向さえみえれば、少しずつ改善策を積み重ねることができます。自由とは、孤独や不安とセットで訪れるものではありません。適切な支えと現実的な選択を積み重ねれば、第二の人生はもっと明るいものにできるはずです。

必要なのは、いまの不安を誰かに言葉で伝えること。そこから、新しい生活が動き出していきます。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー