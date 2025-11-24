¡ÚÆüËÜ»Ù¼Ò¤ËÆÍ·â¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç75Ãû±ß¤ò¹Ó²Ô¤®¡ª¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÂÀ»Ò½¸ÃÄ¡Ë¤Î²Ò¡¹¤·¤¤ÀµÂÎ
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¡Ê¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤«¤éÅê»ñº¾µ½¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Îº¾µ½¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ëº¾µ½¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¹ñºÝÈÈºá½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂç´ë¶È¡ÖÂÀ»Ò½¸ÃÄ¡Ê¥¿¥¤¥Å¥¸¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤À¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ù¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¤ËÆÍ·â¡¢ÆüËÜ¿Í´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤â´º¹Ô¤·¤¿¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î½Ð¼«¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â......¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¾Éô¤Î¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö±à¶è¡Êº¾µ½¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¡Ú¡Ö¹ñºÝÈÈºá½¸ÃÄ¡×¤ÎÆÇ²ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¡Û
¸½ºß¡¢¡ÖÂÀ»Ò½¸ÃÄ¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ·ÏÂç´ë¶È¤¬¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤ËÂ¿Âç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¡£¤½¤Î¸µÄù¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ±¼Ò¤¬¡¢³Æ¹ñ¤ÇÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£10·î16Æü¡¢ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Î±¿±Ä¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡Ö¹ñºÝÈÈºá½¸ÃÄ¡×¤È»ØÄê¡£ÊÆ¹ñ¸¡»¡¤Ë¤è¤ê140²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû1560²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô146¿Í¤¬ÊÆ¹ñ¹ñÆâ»ñ»º¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤ÇÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¤ÎÄÄ»Ö¡Ê¥Á¥§¥ó¥Â¡¼¡¿¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Á¥§¥ó¡¢38ºÐ¡Ë¤â¡¢ÄÌ¿®º¾µ½¶¦ËÅºá¤ª¤è¤Ó»ñ¶âÀö¾ôºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÊÆ¹ñÆâ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÄ»Ö¤Ï¸½ºß¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ÑBBC¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎÌ·º¤ÏÄ¨Ìò40Ç¯¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¡Ê¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÄÄ»Ö²ñÄ¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê
ÊÆ¹ñ¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î³ÆÀ¯ÉÜ¤â¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ÎÈ¯É½¤ä¶¯À©ÁÜºº¤òÂ³¡¹¤È¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÏÃ¤¬¡¢ÆüËÜ¤È²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤ÏÂç¥¢¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
11·î4Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÅìÉô¤Î¥Ð¥Ù¥Ã¥È¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í13¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢À¾Éô¤Î¥Ý¥¤¥Ú¥È¤ÇÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÈÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¹ñ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï²¿¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¸½¾ì¼èºà¤«¤éÄÉ¤Ã¤¿¡£
ËÜÂê¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÈÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¡¡
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢ÁÈ¿¥¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÃæ²Ú·Ï¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö±à¶è¡Ê¥æ¥§¥ó¥Á¥å¥¤¡Ëº¾µ½¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤äÅê»ñº¾µ½¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Îº¾µ½¤Ê¤É¤òÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤·»Ï¤á¤¿¡£º¾µ½¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¸ì·÷¤À¤¬¡¢±Ñ¸ì·÷¤äÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¾Éô¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Î±à¶è¤ÇÌó3Ç¯Æ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤Îºäºê»á¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå¡Ë¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö±à¶è¤Î½Ð¸ý¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¡¢½Æ¤ò»ý¤Ä·ÙÈ÷°÷¤¬½ÐÆþ¤ê¤ò¸·½Å¤Ë´ÉÍý¡£Ï«Æ¯¼Ô¤é¤ÏÆâÉô¤ÎÎÀ¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë½¾»ö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¾¦Å¹¤ä¿©Æ²¡¢É÷Â¯Å¹¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê±à¶è¤À¤È¿ô½½¤Îº¾µ½½¸ÃÄ¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÉ´¿Í°Ê¾å¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¾Éô¤Î¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö±à¶è¡Êº¾µ½¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¡£¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤â¤Î
Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç100°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£±à¶è¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÍø±×¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´ÖÌó130²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû30²¯±ß¡Ë¤ÈÇüÂç¡£Æ±¹ñ¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î3³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ë¡£
ºäºê»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÇä¤ê¾å¤²¡Êº¾µ½Èï³²³Û¡Ë¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÅµ¤ËÀ¤ä²¥ÂÇ¤ÇË½¹Ô¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Î±à¶è¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬½Æ¤Ç»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡×
ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±à¶è¤Î±¿±Ä¸µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â±à¶è¤ò10»ÜÀß±¿±Ä¡£¤µ¤é¤Ë»±²¼¤Î¶â³¡Ê¥¸¥ó¥Ú¥¤¡Ë½¸ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¿Í259¿Í¤¬¹ç·×¤ÇÌó1800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ò¥À¥Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Î±à¶èÆâ¤Ç¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¡¢¹éÌä¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤â¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¤Î´é¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ëÂçºâÈ¶¤À¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÏÉÔÆ°»º³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢¶ä¹Ô¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Ó¡¼¥ë¼òÂ¤¡¢¾¦¶È¹Ò¶õ¡¢ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±¿±Ä¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»ñ¶â¸»¤äÇØ·Ê¤ÏÄ¹¤é¤¯Ææ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁÏ¶È¤Ï¤¿¤Ã¤¿10Ç¯Á°¡£¿ÆÂ²¤Î°ä»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÄÄ»Ö¤¬¡¢28ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤«¤é°Û¾ï¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤ó¤É¤ó·ú¤Æ»Ï¤á¤¿¡£ÆÍÁ³½Ð¸½¤·¤¿¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊµðÂç´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆüËÜ¿Í²ñ²ñÄ¹¤Î¾®»ÔÂöËá¡Ê¤³¤¤¤Á¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë»á¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Î±à¶è±¿±Ä¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥«¥¿¥®¤Î´ë¶È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Ï17Ç¯9·î¡¢¼óÅÔ¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ»ñËÜ¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤òÇã¼ý¡£Æ±¥Ó¥ë¤Ë¤ÏJETRO¤ä°ËÆ£Ãé¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¢»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊàÄÉ¤¤½Ð¤·á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸òÎ®ÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂôÅÄ»á¡Ê²¾Ì¾¡¢40Âå¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾å²¼¹õÉþ¤Ç½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í·ÙÈ÷°÷¤¬¡¢ËèÆü²¿½½¿Í¤â·úÊªÆâ¤ò×Ñ×Ë¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Æü·Ï¤Î¼Ú¤ê¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ø¤·¤²¤Ê¶õµ¤¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆîÉô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¡¦¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÂÀ»Ò½¸ÃÄ»±²¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
1³¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¿åÂ²´Û¤Ð¤ê¤ÎµðÂç¿åÁå¤È¡¢À®¤ê¶â¤á¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬½¸¤¦¹ë²Ú¥«¥¸¥Î¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¹âµé¥µ¥¦¥Ê¡ÊÃæ¹ñ¼°¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¼õÉÕ¤Ç¤Ï¡¢799¥É¥ë¡ÊÌó12Ëü±ß¡Ë¤ÇÆüËÜ¿ÍÉ÷Â¯¾î¤òÊú¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¥«¥Í¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿°ÆÁ¤Î¾ë......¡£¤½¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆîÉô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÂÀ»Ò½¸ÃÄ»±²¼¤Î¹ëÔú¤Ê¥Û¥Æ¥ë
¡ÚÆüËÜ»Ù¼Ò¤ËÆÍ·â¡Û
Æ±¥Û¥Æ¥ë
¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡Èà¤é¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð»ñ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÀ©ºÛÈ¯É½¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¡¢ÅÐµÊí¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤ÎµºÜ¤òÍê¤ê¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Î½ÂÃ«¶è¿À»³Ä®¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò·ÏÎó¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¥µ¥ó¥º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ÆüËÜ¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ÂÃ«¶èÆâ¤Î¥Ó¥ë
´Ø·¸¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äSNS¤â¡¢¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¸ø³«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤âÊÄº¿¡¢4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë1³¬¤Î¼ÒÌ¾¤Î´ÇÈÄ¤â³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¬¥é¥¹¥É¥¢±Û¤·¤Ë¼¼Æâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢µðÂç¤ÊÅê»ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏ·¿¤äÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢Â¿¿ô¤Î±þÀÜ¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤ä¤Û¤«¤ÎÆþµï´ë¶È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¥µ¥ó¥º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÆâ¤Î¥Ó¥ë
ÅÐµ¾å¡¢¥¥ã¥Î¥Ô¡¼ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤Ï°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤Ëºß½»¤¹¤ë½÷À¤ÎY¡¦S»á¤À¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¿ÍÊª¤«¡£ËÜ¿Í¤ÈÌÌ¼±¤ò»ý¤ÄÂôÅÄ»á¡ÊÁ°½Ð¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖY¡¦S»á¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Îµ¯¶È¤Ë´ØÍ¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç³èÈ¯¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Y¡¦S»áËÜ¿Í¤ËÊ£¿ô²ó¤Î¼èºà°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤¬²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Âð¤òË¬¤Í¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡ÖÆüËÜË¡¿Í¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤À¤±¡£È¾Ç¯Á°¤Ë¼Ò¤òÎ¥¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡©
¡Ö¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×
¡½¡½¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¡©
¡ÖËÜ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï²¿¤âÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¼Ò¤È¤ÏÄ¹¤é¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Îº¾µ½µòÅÀ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©
¡Ö......¡ÊÄ¹¤¤ÄÀÌÛ¡Ë¡£ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½½¾Íè¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡©
¡Ö´ØÏ¢ÊóÆ»¤ÎËÝÌõ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤³¤Î°ìÏ¢¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÂôÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¼óÅÔ¤Î¸µ´Ú¹ñ»ñËÜ¤Î¥Ó¥ë¤Çà¹õÉþ¥¦¥í¥¦¥í»ö·ïá¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢Y¡¦S»á¤Ï¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ëÆü·Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡¢¸½ÃÏºÎÍÑ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÄ¹Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤ÆÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Îº¾µ½¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÖÅú¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤¬µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÎÙ¤Î¾õ¶·¤À¡£
Îã¤¨¤Ð´Ú¹ñ¤Ç¤Ï11·î3Æü¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤¬Æ±¼Ò¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼«¹ñÆâµòÅÀ¤òÁÜºº¡£´Ú¹ñ¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¥Ë¥»¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¿ô²¯¡Á¿ô½½²¯±ß¤òÅê»ñ²È¤«¤é½¸¤á¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ÎÍÆµ¿¤Ç´ØÏ¢´ë¶È5¼Ò¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¡£·ë²Ì¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ê25¿Í¤¬¹´Â«¡¢45²¯3000ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó249²¯±ß¡Ë¤â¤Î»ñ¶â¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎË¡¿Í¤À¤±¤¬¡¢Y¡¦S»á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î±à¶è¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£±à¶è¤ÇÆ¯¤¤¤¿ºäºê»á¡ÊÁ°½Ð¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄó·È¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥ä¥¯¥¶¤äÈ¾¥°¥ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±à¶è¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¥¹¥«¥¦¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÏÑ´ß¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¢¥Þ¥Í¥í¥ó¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¿Íµ¤¤À¡£ÇúÇã¤¤¥Þ¥Í¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç²Ô¤¤¤À±à¶è¤Î»ñ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÃæ¹ñ¤ÎÃæ¿õ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¡©¡Û
ºÇ¸å¤ËÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÎàÀµÂÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤ÎÂç¿Ã¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¡ØÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³·Ï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ±¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¶Ú¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ëÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ñËÜ¤Ç³ÈÄ¥¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ìÃæ¹ñ·³¤Î´ÏÁ¥¤¬´ó¹Á¤¹¤ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³¤·³¤Î¥ê¥¢¥à´ðÃÏ¤â¤¢¤ë¡£°ì¾Ð¤ËÉÕ¤»¤Ê¤¤¾ðÊó¤À¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³¤·³¤Î¥ê¥¢¥à´ðÃÏ¤ËÄäÇñ¤¹¤ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î´ÏÁ¥¡£6·î3Æü»£±Æ
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Íµ¼Ô¤ÎÄ¥ÉÒ¡Ê¥Â¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ë»á¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÎÀì²£¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂåÉ½¤ÎÄÄ»Ö¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¾å±¡µÄÄ¹¤ä¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤Î¸ÜÌä¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¹ñ²È¾åÁØÉô¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ì©ÀÜ¡£¹ñºÝÀ©ºÛ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¹ñÆâ¤ÇÈà¤é¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤·¤¿¡£±à¶è±¿±Ä¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ãæ¹ñ¥Ñ¥ï¡¼¤Èº¾µ½¥Þ¥Í¡¼¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÀ¯ÉÜÃæ¿õ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¾ð¤æ¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
ÄÄ»Ö¤Ï¡¢¥µ¥á¤ò¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤òÊÝÍ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¶ËÅÙ¤Ë¹ëÔú¤ÊÊë¤é¤·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£28ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¤Ê¤¼º¾µ½½¸ÃÄ¤ÈÉÔÆ°»º¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥Ê¥Àºß½»¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¹Àã¡Ê¥·¥§¥ó¥·¥å¥¨¡Ë»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¸»¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÊ¢¿´¤Ç¡¢¹Åì¾Ê¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë²«º¥ÌÀ¡Ê¥Û¥ï¥ó¥¯¥ó¥ß¥ó¡Ë¤ÎºÊ¤Î»Ð¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÄ»Ö¤Ç¤¹¡£½¬¶áÊ¿¤Î»Ð¤Îóî¶¶¶¶¡Ê¥µ¥¤¥Á¥ã¥ª¥Á¥ã¥ª¡Ë¤ä¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡·ú·Ï¤Î½¬ÇÉ´´Éô¤Îºâ»º´ÉÍý¤È¥Þ¥Í¥í¥ó¤ò³¤³°¤ÇÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Èà¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Á°½Ð¤ÎÄ¥ÉÒ»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÄÄ»Ö¤Ï¤¿¤À¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ï½¬¶áÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Û¤É¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ÈÆóÂå¡Ê¥Û¥ó¥¢¥ë¥À¥¤¡¿³×Ì¿´´Éô»ÒÄï¡Ë¤Î³¤³°¥Þ¥Í¥í¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³Éô¤äÆÃ¸¢ÁØ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÀ»Ò½¸ÃÄ¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â·õÆÝ¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£Ä¥ÉÒ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹ñºÝ°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Åö¶É¤¬ÂÀ»Ò½¸ÃÄ»±²¼¤Î¥«¥¸¥Î4¥õ½ê¤òÁÜºº¤·¤¿ÍâÆü¡Ê11·î3Æü¡Ë¡¢Æ±¹ñ¾åÁØÉô¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î´´Éô¤é¤¬ÆüËÜ¤ËÂ¿¿ôÃ¦½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¹ñºÝÅª¤ÊÊñ°ÏÌÖ¤¬Éß¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×´Ø·¸¹ñ¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢Æ±¼Ò¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£Æ¨Ë´Àè¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤í¤¦¡£
À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÆÃ¼ìº¾µ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¬²ãÄ¢¤Î³°¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿°ÂÅÄÊö½Ó