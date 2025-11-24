【今週の12星座タロット占い】2025年11月24日〜11月30日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2025年11月24日〜11月30日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
第３位 水瓶座
『強く見られるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
物事を手堅く進めていくでしょう。何よりもその力強さがライバルを遠ざけてくれます。ただし対人面での繋がりを減らしたくない場合は、逆に自分を低くみせるように工夫すると良いです。仕事や公の場では周囲の勝気な人達の扱いを悩むことが増えるでしょう。
自分の中では一途さや真面目さを見せているのに、相手からはフラフラしてるとかチャラいとかを思われてしまいそうです。時間をかけての継続が大事でしょう。シングルの方は、飽き性で色々なことが長続きしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに言いたいことを言えずにいます。
｜時期｜
11月25日 闘う ／ 11月26日 手放すものがある
｜ラッキーアイテム｜
家具屋
第２位 牡牛座
『恋愛面ではお互い思い合っているでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
頑張らなくても上手くいく物事があるようです。自分の管轄外に目を向けて無い物ねだりをしない限りは、悩むこともないでしょう。仕事や公の場では自分を取り巻く環境など様々なことを改革していきたい気持ちになります。でも、周りがついて来ないので、まずは自分を改革させると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
お互い相手の希望に合わせていくので、仲良くすることができるようです。これまでよりも距離が近づくことで、相手の新たな一面が見えてくるでしょう。シングルの方は、色々な人に愛想を振り撒いてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が独自のルールやルーチンを作っていきます。
｜時期｜
11月26日 恋愛運UP ／ 11日29日 周囲に対して壁を作る
｜ラッキーアイテム｜
参考書
第１位 乙女座
『恋愛面では強気になってしまうでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
方向性には迷いがない時です。自分のこれを押し進めていこうなど、取るべき行動が決まっているでしょう。仕事や公の場では努力が実って達成感が得られます。周囲からも信頼できる人だと思われるでしょう。その分勝手にライバル視されることもあります。
｜恋愛運｜ ★★★★★
相手に愛されている自信が持てるでしょう。その安心感からいつもよりわがままも増えるようです。相手のことを周囲に自慢してあげると関係のバランスが取れます。シングルの方は、誰かに喜んでもらえることが嬉しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が背伸びをしてでもカッコつけてくれます。
｜時期｜
11月25日 キュンとする ／ 11月28日 良いことが決定する
｜ラッキーアイテム｜
鍋グッズ
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞