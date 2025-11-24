この冬いちばん食べたい！おうちで作る極上おでんレシピ8選〜定番から名古屋風、リメイクまで！
寒い日に食べたいものといったら、やっぱり「おでん」。この冬はおうちで絶品おでんを作ってみませんか？
ひと口におでんといっても、地域や各家庭によってスタイルはさまざま。今回は定番の味に加え、関西風や名古屋風などさまざまな味のおでんをご紹介します。
おでんの簡単リメイク術もご紹介しているので、たくさん仕込んで余らせてしまっても大丈夫。ぜひ参考にしてください。
■味しみしみ「定番おでん」の作り方
大きめの鍋に具がしっかりと浸る煮汁を用意。お出汁に醤油・みりん・酒・砂糖・塩を加え、シンプルで飽きのこない味わいです。大根はレンジで下茹でして時間短縮。煮たあとに一度芯まで冷やすと、味がよくしみ込みますよ。
■だしの旨味「関西風おでん」レシピ
昆布だしで煮て、具材の旨味を引き立てるために「やや甘め」に仕上げるのがポイントです。具材は牛すじ串・ゴボウ天・厚揚げなどが定番。あっさりしながらも味に深みが感じられ、汁まで飲み干したくなるおいしさです。
■しっかり味「味噌・名古屋風おでん」レシピ3選
出汁で煮込んだおでんに、甘めの味噌だれをかけて召し上がれ！ コクと香ばしさがUPし、ご飯がどんどん進みます。味噌だれは田楽や蒸し野菜に使えるので、覚えておくと便利です。
いつものおでんに、からし味噌を添えて味変。味噌の甘みにからしがピリッと効いて、おでんの旨味が一層引き立ちます。白味噌や麦味噌で作るのがおすすめ。日本酒との相性も抜群です。
見た目の濃さとは対照的に、八丁味噌の深い甘みとコクがふわっと広がる一品。煮汁にとろみがついたら食べ頃です。焼き豆腐や里芋のような淡白な具材は味がしっかりしみて食べ応えがアップ。豚バラ肉や牛すじを加えれば、さらに旨味が重なり、これぞ名古屋のおでんの味わいが楽しめます。
■二度おいしい「おでん簡単リメイク」レシピ3選
市販のおでん種や余ったおでんはアレンジ自在の優秀食材。しみ込んだ旨味をそのまま活かして、パパッと短時間で新しいおいしさに生まれ変わります。
おでんの旨味は味噌とチーズのコクとベストマッチ！ 具材にソースをかけて焼くだけの手軽さなのに、香ばしい香りが広がって食欲をそそります。洋風アレンジなので、お子様にも喜ばれる一品です。
おでんの具材と煮汁を丸ごと使えば、風味豊かな炊き込みご飯が完成！ 具材は小さめのひと口大に切りそろえ、卵は炊き上がってから加えましょう。やさしい味わいで、どんなおかずともよく合います。
残ったおでんに酒粕とだし汁を合わせるだけで、冬に恋しい「粕汁」が手軽に作れます。まろやかな旨味が体にしみ渡り、寒い日にぴったり。お好みで豚肉や鮭をプラスすれば、さらに満足感がアップします。
■おでんは具材を入れる順番が大切！
おでんは煮崩れしにくい、味がしみ込みにくい具材から順番に煮込んでいくことが大切です。大根、牛すじ、コンニャク、ゆで卵などは火にかける前から鍋に入れてOK。火加減は弱火でコトコトが鉄則です。
ちくわやさつま揚げなど練り物の煮込み時間は10分くらいがベスト。煮込みすぎと風味が抜け、食感も悪くなってしまいます。特に、はんぺんや餅巾着は煮崩れしやすいので、火を止める直前に入れましょう。
このルールを守るだけで、おでん全体の仕上がりがグッと良くなりますよ。
(川原あやか)
我が家の定番おでん 下ゆでは電子レンジで時短に
【材料】（4人分）
大根 1/2~2/3本
ニンジン 1本
厚揚げ 4個
手綱コンニャク 1袋
ゴボウ天 4~6本
お餅入り巾着 4個
牛すじ肉(おでん用) 4本
ゆで卵 4個
刻みネギ 大 6
練りからし 適量
柚子胡椒 適量
<おでん煮汁>
だし汁 1500ml
酒 100ml
砂糖 大 3
みりん 50ml
しょうゆ 大 4
塩 小 1
【下準備】
1、大根は皮を厚めにむき、4〜6つの輪切りにしする。水に通し、ぬれたまま耐熱容器に重ならないように並べ、電子レンジで6〜7分加熱する。水に取りサッと洗ってザルにあげる。
2、ニンジンは皮をむき、4つの乱切りにする。
3、厚揚げ、ゴボ天、巾着は熱湯をかけて油抜きをする。
4、手綱コンニャクは熱湯に通して臭みを抜く。板コンニャクの場合は、両面に浅く格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切り、熱湯に通して臭みを抜く。
【作り方】
1、鍋に＜おでん煮汁＞の材料を入れてひと煮立ちさせ、巾着以外の材料を全て加え、落とし蓋をして中火にかける。煮立てば常に軽く煮立っている状態で30分以上煮込む。
2、巾着を加え、更に10分煮る。煮汁が少なくなってくればだし汁を加えて下さい。
3、具を取り皿に取り、刻みネギを振りかけ、だし汁を少しかけ、好みで練りからしやユズコショウをつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
時間のかかる大根の下ゆでも今回は電子レンジで時間短縮！
土鍋に盛って食卓に出す場合は取りやすい様に串を刺して盛るといいですね。ユズコショウをつけると、からしとはまた違った美味しさです。スーパーでも売っていますよ。
