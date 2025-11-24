我が家の定番おでん 下ゆでは電子レンジで時短に【材料】（4人分）大根 1/2~2/3本ニンジン 1本厚揚げ 4個手綱コンニャク 1袋ゴボウ天 4~6本お餅入り巾着 4個牛すじ肉(おでん用) 4本ゆで卵 4個刻みネギ 大 6練りからし 適量柚子胡椒 適量<おでん煮汁>だし汁 1500ml酒 100ml砂糖 大 3みりん 50mlしょうゆ 大 4塩 小 1【下準備】1、大根は皮を厚めにむき、4〜6つの輪切りにしする。水に通し、ぬれたまま耐熱容器に重ならないように並べ、電子レンジで6〜7分加熱する。水に取りサッと洗ってザルにあげる。2、ニンジンは皮をむき、4つの乱切りにする。3、厚揚げ、ゴボ天、巾着は熱湯をかけて油抜きをする。4、手綱コンニャクは熱湯に通して臭みを抜く。板コンニャクの場合は、両面に浅く格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切り、熱湯に通して臭みを抜く。【作り方】1、鍋に＜おでん煮汁＞の材料を入れてひと煮立ちさせ、巾着以外の材料を全て加え、落とし蓋をして中火にかける。煮立てば常に軽く煮立っている状態で30分以上煮込む。2、巾着を加え、更に10分煮る。煮汁が少なくなってくればだし汁を加えて下さい。3、具を取り皿に取り、刻みネギを振りかけ、だし汁を少しかけ、好みで練りからしやユズコショウをつけていただく。【このレシピのポイント・コツ】時間のかかる大根の下ゆでも今回は電子レンジで時間短縮！土鍋に盛って食卓に出す場合は取りやすい様に串を刺して盛るといいですね。ユズコショウをつけると、からしとはまた違った美味しさです。スーパーでも売っていますよ。