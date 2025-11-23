¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÂç¤¬Ï¢ÇÆ²¦¼ê¡¡ÂçÅÄÈø´ÆÆÄ¡ÖÇÔÀï¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×½é¹õÀ±¤«¤é¤Î½¤Àµ¤òÉ¾²Á
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÁáÂç¤¬·ÄÂç¤ò49¡½21¡ÊÁ°È¾35¡½7¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢ÂÐ¹³Àï2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£3¥È¥é¥¤º¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ32¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡£Áí¾¡¤ÁÅÀ30¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ÎÌÀÂç¤ÈºÇ½ªÀï¡Ê12·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁáÌÀÀï¤Î¾¡¤Ã¤¿Êý¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÁáÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1ÇÔ¤Ç»ÃÄê3°Ì¤ÎÃÞÇÈÂç¤È2ÇÔ¤Ç»ÃÄê4°Ì¤ÎÄëµþÂç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Æ±12Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éÅ¸³«¤·¤ÆNo¡¦8°ÀÈÓ¸¶¸¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï·ÄÂç¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±20Ê¬¤ËLO·ªÅÄÊ¸²ð¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤éHOÀ¶¿å·ò¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
35¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ºÀè¤Ë2¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¡£35¡½21¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±31Ê¬¤ËSHÀîÃ¼Î´ÇÏ¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±37Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇHOÀ¶¿å¤¬¤³¤ÎÆü4ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡CTBÌîÃæ·ò¸ã¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç7ËÜ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁ´¤ÆÀ®¸ù¡£¡ÖºÇ½é¤Î10Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁ°È¾¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¸åÈ¾¤¬°¤¤Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤êÆü¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç°ìÆü°ìÆüÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½¤Àµ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÏÄëµþÂç¤òÁê¼ê¤ËÇÔÀï¡£ÂçÅÄÈøÎµÉ§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇÔÀï¤·¤¿¸å¤ÎÁá°ðÅÄ¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿µåºÝ¤äÀÜÅÀ¤Î²þÁ±¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ëÁáÌÀÀï¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£