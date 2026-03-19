日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１８日、日本代表が５月３１日に東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の壮行試合となる。アイスランドはＦＩＦＡランキング７４位。欧州予選で敗退し、今回のＷ杯には出場しない。過去の対戦成績は日本の３戦３勝。森保一監督はＪＦＡを通じて「いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、Ｗ