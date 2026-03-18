[3.18 J1百年構想リーグ第6節 町田 0-3 鹿島 MUFG]鹿島アントラーズの背番号5がピッチ脇に立った瞬間、深紅に染まった国立競技場のアウェーゴール裏から盛大なチャントが巻き起こった。「10か月、苦しい時とか辛い時、いろんなことがあったけど、全てが報われた瞬間だなと本当に思いました」。試合後、報道陣の前に立ったDF関川郁万は、感慨を噛み締めながらゆっくりと言葉を紡いだ。関川は主力を務めていたシーズン序盤の昨年