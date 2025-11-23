¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÍ¾Ì¿1Ç¯Ì¤Ëþ¡¡¥±¥Í¥Ç¥£²È¤Ë¿·¤¿¤ÊÈá·à
¡ÊCNN¡Ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï22Æü¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿1Ç¯Ì¤Ëþ¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤ÏÊÆ»ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Ë´ó¤»¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢¤Þ¤ì¤Ê°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤Ç¤¢¤ë3ÈÖÀ÷¿§ÂÎ¤ÎµÕ°Ì¤òÈ¼¤¦µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¡ÊAML¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤ÏAML¤Î¾ÉÎã¤Î2%Ì¤Ëþ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£
°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯5·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¤³¤Î¤¬¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡£ ¡Ö»ä¤ÏÁ°Æü¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ç1.6¥¥í¤Û¤É±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ¤Ê¬¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êºÇ¤â·ò¹¯¤ÊÉôÎà¤À¤Ã¤¿¡×
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¥¨¥Ã¥»¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô²ó¤Î²½³ØÎÅË¡¤ä2²ó¤Î¹ü¿ñ°Ü¿¢¡¢2²ó¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏEB¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î°ì¼ï¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¿ÕÂ¡¤¬²õÌÇ¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êâ¹Ô·±Îý¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¾¶á¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ç¼ç¼£°å¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤È1Ç¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï´Ä¶¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆ¹ñÂç»È¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡½÷¡£É×¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥â¥é¥ó¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤¬ÊÝ·òÊ¡»ãÄ¹´±¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ä´Ø·¸¤Î¶á¤¤²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¡¡
¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥×¥ì¥¹¥Ó¥Æ¥ê¥¢¥óÉÂ±¡¡¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ø¤ÎÏ¢Ë®½õÀ®¶â¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤¬Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°åÎÅÀ©ÅÙ¤¬ÆÍÁ³°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´Ö¤Ç½õÀ®¶â¤Î²óÉü¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£²È¤ÎÈá·à¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¾Ï¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤ÈÅÇÏª¡£¥±¥Í¥Ç¥£²È¤Ç¤Ï1963Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤¬°Å»¦¤µ¤ì¡¢68Ç¯¤Ë¤ÏÊì¤Î¤ª¤¸¤ËÅö¤¿¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µ»ÊË¡Ä¹´±¤â°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢ÎÉ¤¤³ØÀ¸¤äÎÉ¤¤»ÐËå¡¢ÎÉ¤¤Ì¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£Êì¤ò¼é¤ê¡¢¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¤êÅÜ¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢Êì¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿·¤¿¤ÊÈá·à¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡Ë