ºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡È¿·À¸¡É¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡õ¥æ¡¼¥ô¥§¤Î°ìÀï¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤ºÄË¤ßÊ¬¤±
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎºÆµ¯¤ò¿Þ¤ëºÇ²¼°Ì¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È6°Ì¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¤¤À¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ø´ø´±¤Î¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ª¥í¡¦¥ô¥¡¥Î¡¼¥ê¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìÊý¡¢¸ø¼°Àï8»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ò·Ð¤Æ´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¡¢¸ø¼°Àï2Àï2°ú¤Ê¬¤±¤ÈÇòÀ±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È10Ê¬²á¤®¤Ë¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Á¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ëö¤ËÀè¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢¸µ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥¡¼¥ó¤¬¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤òºî¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤â¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î48Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¸µ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥í¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£±Ô¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤â¸òÂåÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ±þÀï¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢1¡Ý1¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤Ç»î¹ç¤Ï·èÃå¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê 1-1 ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1 45+6Ê¬ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
1¡Ý1 48Ê¬ ¥í¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ë
