チャンネル登録者数146万人の夫婦YouTuber「あかびんたん」（夫・ぽたさん、妻・りなさん）が2025年10月31日に動画をアップ。夫のぽたさんが、17キロ痩せたダイエットのコツを明かした。

「顔変わったね」「痩せたね」のコメント届く

最近、「顔変わったね」「痩せたね」などのコメントを多くもらうというぽたさん。その理由はダイエットによるものだと語った。

ぽたさんが話すダイエットのコツは「頑張ったら負け」。頑張ると続かないので、食事を少しずつ改善するべきだと話した。

ダイエットをするとき、ぽたさんはとにかく食事を変えるそうだ。運動よりも圧倒的に食事が大切なのだという。運動で消費するカロリーは微々たるもので、食事で摂るカロリーを減らすほうが圧倒的にラクで痩せやすいのだそうだ。

注意点として、「この食事を全部マネしないでください」。食生活を一気にぽたさんと同じにすると、変化によるストレスが大きく、なかなか続かないのだと注意を促した。ごはんのおかわりをやめる、間食のお菓子をプロテインに変えるなど、少しずつ食事を変えて体が慣れていくことがダイエットの第一歩で、続けるコツなのだと話した。

マイナス17キロを達成した食生活は

さらに、ぽたさんは自身の食生活を公開した。朝ご飯は納豆ご飯またはバナナにすることが多いというぽたさん。動画内では、納豆にアカモクのたれをかけて食べ、普段はねぎを入れることも多いと語った。

朝食の後は、プロテイン、ビタミンの入ったサプリ、整腸剤の3つを飲むという。プロテインで朝から摂取することが難しいたんぱく質を体に取り入れているそうだ。さらに、整腸剤で腸活し、栄養を吸収しやすくしているという。サプリは毎食後飲んでいると話した。

昼ご飯は炒り卵と、ブラックペッパーとシーソルトで炒めた鶏ひき肉とアボカドを載せた丼を調理した。油を使わずに炒めることで、カロリーを少なくしているという。また、鶏肉は炒めるとパサパサとしがちなむね肉よりも、ひき肉のほうがおいしいのだと語った。

昼食を簡単に済ませたい人には、コンビニのサラダチキンやゆで卵、おにぎりなどがおすすめだという。3時のおやつは季節のフルーツと、リンゴ酢、レモン酢、亜麻仁油、塩を混ぜたドリンクを飲んだ。

夜ご飯は意外にも制限なし。おかわりをしないことだけは心がけて、ストレスを溜めないように好きなものを食べていると語った。夕食後にはプロテインやトマトジュースで栄養を摂ることもあるのだそうだ。

この食生活を続け、1年間でピークの84キロから67キロまで減ったというぽたさん。「相当減ったね。1年ちょっとでそんぐらい減ったんだ。徐々に痩せてってたのかな。でも、ここ1年、けっこう痩せたと思わない？」と、学生時代の体重に戻りつつあるのだと話した。