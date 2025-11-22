散歩の途中、毎日のように交番へ向かうというワンコ。そこでは、おまわりさんと交わされる穏やかなやり取りが待っていたそうです。その温かい光景にほっこりする人が続出。

投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「ほのぼのしますね」「素敵な交流ですね」などのコメントが寄せられています。

【動画：散歩中、毎日のように『交番』に立ち寄る犬→おまわりさんが出てきて…尊すぎるやり取り】

毎日のお楽しみスポット

TikTokアカウント「raitamaro」に登場するのは、シーズーの「ライタ」くんとチワワの「まろ」ちゃん。飼い主さんとお散歩の途中、2匹には毎日のように立ち寄る“お気に入りの場所”があるといいます。

その場所とは、地域の交番。この日も、2匹は迷いなく交番の入口へ向かってまっしぐら！まるで「ここが目的地」と決めているかのような姿が可愛らしく、思わず頬が緩んでしまいます。すっかり日課になっていることからも、おまわりさんとの温かな関係が感じられます。

「会いに来たよ」と言いたげに

交番の前に到着すると、まろちゃんは小さな体を目一杯使って、入口のドアに前足をかけ立ち上がってみせたそう。まるで「おまわりさん、開けて！」と呼びかけているようだったとか。ライタくんもその隣で尻尾をフリフリ。

ドアが開くと、現れたのは制服姿のおまわりさん。2匹は尻尾がちぎれそうなくらい大喜びし、とっても嬉しそうなご様子♡おまわりさんはその姿を見ると、しゃがみ込んで2匹を優しく撫でてくれたそうです。

おまわりさん大好き

すると今度は、まろちゃんは後ろ足で立ち、前足でおいでおいでのような仕草をみせたといいます。これは、奥にいる別のおまわりさんにも「出てきて～」と呼んでいるかのような“猛アピール”だったのだとか。

そんな様子に気付いたのか、おまわりさんはライタくんを撫でながらまろちゃんを改めてなでなで。ライタくんは鼻先をおまわりさんの顏に寄せ、キスをねだるような仕草まで見せていたそう。会うおまわりさんは毎日違うとのことですが、みんな優しくて大好きなようです。そんな温かく尊い光景に、多くの人が癒されたのでした。

投稿には「素敵な交流ですね♡」「平和な日常感が、ほっこりほのぼの」「こんな可愛い子が来たら仕事やってられないｗ」「尻尾飛んでいかないようにね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『raitamaro』では、ライタくんとまろちゃんの癒しあふれる日常が数多く投稿されています。温かな家族との時間や地域との交流にほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

