YouTubeチャンネルで『イーロンマスクが騒がしい。人類初の野望に燃える彼の今後とその野望を阻む〇〇の爆伸び企業について解説』と題し、実業家・マイキー佐野氏がTeslaの新たな巨額報酬パッケージを取り上げている。冒頭から佐野氏は「1兆ドルの報酬案が承認されたのは、逆に“達成できない前提”だからではないか」と疑問を投げかけ、人類初レベルのマイルストーンが本当に現実的なのかを冷静に切り分けていく。



報酬パッケージの条件として並ぶのは、EV2,000万台の納車、FSD（フルセルフドライビング）1,000万件のサブスクリプション、100万台のロボット、100万台のロボタクシー、そしてEBITDA4,000億ドルといった数字だ。佐野氏は「まだ可能性があるのは2,000万台の納車までで、特にロボタクシー100万台は構造的に極めて厳しい」と指摘する。ニューヨーク、東京、ロンドンなど主要都市のタクシー台数を積み上げても、アメリカ、日本、ブラジル、ドイツ、イギリスを合算して100万台に届くかどうかという水準であり、それをTeslaのロボタクシーだけで押さえ切るハードルの高さが強調される。



ここで浮かび上がるのが、タイトルにある「野望を阻む〇〇の爆伸び企業」だ。動画では、中国勢が、すでに中国国内にとどまらず複数の海外都市でロボタクシーの実証運行を進めている実態が示される。加えて、Teslaの前に複数のプレーヤーが先に“ポジション取り”を進めている構図も整理される。



アメリカ市場でも、Teslaは後れを取っていると佐野氏は述べる。一方で、アメリカ勢は安全性と資金力、中国勢は拡散スピードと生産力で優位に立つという対比も示され、ロボタクシー100万台とEBIT4,000億ドルの達成がどれほど高い壁なのかが浮かび上がる。それでもなお、過去のマイルストーンを次々と乗り越えてきたイーロン・マスクのこれまでを踏まえれば、市場がこの報酬パッケージをどう織り込むかを追う価値はあると締めくくられている。



ここで触れたのはあくまで骨格部分であり、動画本編では各マイルストーンの数値前提やシナリオ、ロボタクシー競争の具体的なプレーヤー比較がより詳細に語られている。今回の動画は、Teslaや自動運転関連に関心のある投資家にとっても非常に参考になる内容である。