¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹Ã«ÀîË­»á¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¤Î³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Î­àÎ¾¼ê¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È­áÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¨¤ÐÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤ÈÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎ­Ò¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤¬£±£¸Æü¤Ë²ñÃÌ¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÎ­»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶â°æ»á¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤ä²èÁü¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Ãæ¹ñ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÎ­»á¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤À¡£Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¥­¥Ä¤¤Êª¸À¤¤¤ò¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÊ°Ì¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃË¤ò³°¸ò´±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³°¸ò¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎºîË¡¤Ï¼é¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÃ¯¤«¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥¤¥­¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÎ­»á¤ÎÂÖÅÙ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£