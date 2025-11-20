¿ûÅÄ¾Úö¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß²¬»³Å·²»¤Ï½©¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¡¡Ìö¿ÊÂ³¤±¤ë¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡ÙÇÐÍ¥¿Ø
¡¡¤³¤³10¿ôÇ¯´Ö¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌçÅªºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡Ù¤È¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆþ¸ý¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Æ¬³Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎºîÉÊ¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
»²¹Í¡§¿ûÅÄ¾Úö¤Ï30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡È¥®¥¢¡É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡¡NHK100Ç¯ÆÃ½¸¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡ÙÈ´Å§¤ÎÉ¬Á³À
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Õ¥©ー¥¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥£ー¥ó¸þ¤±¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡È¼ã¼ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥Ö¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤¬¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø～¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Îº´Æ£·ò¤¬¡ØROOKIES¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤Âå¤Î¶á¤¤¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤¤¡¢¸å¡¹Èà¤é¤¬ÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤ÎºÆÉ¾²Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡2010Ç¯Âå¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡Ù¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿½ÐÀ¤Æ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ð¤·¤¿±Ç²è¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤â¡¢¡È¼ã¼ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢±Ç²è¸ø³«¤«¤é2～3Ç¯¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸ø³«»þ°Ê¾å¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤âÅöµ»ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½Ð±éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ê¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡È¥ªー¥ë¥¹¥¿ー±Ç²è¡É¤Ë¡¡¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢±ÊÌî²ê°ê¤é¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÈà¤é¤¬Ï¢¥É¥é¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯½©¥¯ー¥ë¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±Ê°æÁï´ÆÆÄ¤â¡¢¸½ºß¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ï¡¢¸Å²°ÅÆ´Ý¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÎà¤Ç¤¢¤ë¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÄ¶¥¨¥êー¥È¹â¹»¤Ç¡¢ºÇ¤âÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡É¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌî¿´Åª¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤ÊÀ¸ÅÌ²ñÄ¹Àï¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤À¡£Àè¤ËÎã¼¨¤·¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡Ù¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¤Ç¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¼¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÈÉ½¸½ÎÏ¡É¤È¡¢ºîÉÊ¤ò¾¸°®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎËä¤â¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡ü¿ûÅÄ¾Úö
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ¾ìÄë°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ûÅÄ¾Úö¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢¸ÄÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿ûÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤«¤é¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø²¿¼Ô¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÅù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢¡ØÌÀ±¨ ¤¢¤±¤¬¤é¤¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢¡ØÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÌòÊÁ¤â»÷¹ç¤¦¤³¤È¤â¾ÚÌÀºÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿ûÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ãー±Ç²è¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤³¤Ç»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈôÌö¤Ö¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢´î·àÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÍÜ¤ò»î¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¤Âå¤âÀÊÌ¤â°Û¤Ê¤ë20¿ôÌ¾¤Î°ìÀþµé¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢¾ìËö¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢±é·à¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ×Éô¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ûÅÄ¡£¤ä¤¿¤é¤ÈÌî¿´Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¸þ¤³¤¦¸«¤º¤ÇÍê¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¡¢Äë°ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¡Èµ×Éô¡É¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£²ó¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Î¥È¥ê¥ªÌ¾¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡È¥Þ¥¯¥Ù¥¹Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÃÝÆâÎÃ¿¿
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤Ç¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ßHulu¡Ë¥·¥êー¥º¤È¤¤¤¦ÂåÉ½ºî¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤À¤¬¡¢¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ÂçÂëÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¡¢Äø¤è¤¯¿Í²û¤³¤¯¤Æ¿Í¤¿¤é¤·¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Å¤±¤Æ10Ç¯¶á¤¯¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄË²÷¤Ê¾Ð¤¤¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê´¶¤¸¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡È¤µ¤¹¶å¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÉãÄ¹À©Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¡£¤½¤ì¤ÇÎø¿Í¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Î¤Û¤¦¤Ï¡ÈÃËÀ¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ç¥É¥é¥Þ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¸Å½¤µ¤ò´§¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÀâÆÀÎÏ¡£¤à¤·¤í¤³¤ì¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤À¤«¤éÀ®Î©¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡üÀéÍÕÍºÂç¡ß»ÖÂº½ß
¡¡¡ØÅ·ÁõÀïÂâ¥´¥»¥¤¥¸¥ãー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ç¤Ï¿¹±à²¯¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕÍºÂç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¥¨¥Ã¥¸ season1¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÍÜ¸î¶µÍ¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥¥ã¥é¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¤¡¢Æ±»þ¤ËÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Á³¤ÈÀ¸¤¸¤ë¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤È¤½¤ì¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÈÊñÍÆÎÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢ºç¸¶¸÷ÌÀÌò¤À¤Ã¤¿»ÖÂº½ß¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½©¥¯ー¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¡ØÎø¤È°Ç¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌòÊÁ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß²¬»³Å·²»¡ß°æÇ·ÏÆ³¤
¡¡¡È¥é¥¤¥Àー¡¦ÀïÂâ¡É½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù½Ð¿ÈÁÈ¤«¤é¤Ï3¿Í¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤À¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³3Ç¯¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤ËµÞ·ã¤Ë¼ç±é¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¥ªー¥é¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ç¤ÎÉ¹¼¼¥íー¥é¥ó¥ÉÌò¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®·ì´Á¥¿¥¤¥×¤«¶ìÇº¤á¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤«¤ÎÎ¾¶Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤´ÖµÜ¡£¤½¤í¤½¤í¤Ê¤Ë¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÌò¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÍÎ²ðÌò¤À¤Ã¤¿²¬»³Å·²»¤Ï¡¢NHK¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ÇÊ¿²ÈÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ç±éºî¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë²¬»³¡£ÏÆÌò¤Î¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þ°Ï¤òÎ©¤Æ¡¢¼ç±éºî¤È¤Ê¤ì¤Ð²¬»³¼«¿È¤¬»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤ËºîÉÊ¼«ÂÎ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Å²ìÊ¿È¬ÏºÌò¤À¤Ã¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ê±ÛÍ´Ìé±é¤¸¤ëºîÅÄ¤Î¸µÎø¿ÍÌò¡£½ÐÈÖ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£