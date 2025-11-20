BUTTER STATE’s by銀のぶどう♡クリスマス限定ボックス登場

東京発のバタースイーツ専門店「BUTTER STATE’s by銀のぶどう」から、クリスマス限定の『クリスマスボックス』が11月22日（土）より発売♡丸い赤いボックスに、代表作『バターステイツクッキー』の限定ショコラバターや定番THEバターリッチ、ピスタチオバター、キャラメルナッツバターに加え、蜜芋バターホイップサンドもセット。心とろけるクリスマススイーツで特別なひとときを♪

クリスマス気分満載の限定ボックス



クリスマスボックス

赤い丸型のクリスマスボックスには、バタースイーツの人気作が勢揃い♡

『バターステイツクッキー ショコラバター3個』に、定番の『THEバターリッチ3個』『ピスタチオバター1個』『キャラメルナッツバター2個』、さらに『蜜芋バターホイップサンド4個』がセットされています。

価格は2,484円（本体価格2,300円）で、クリスマスシーズン限定販売。

カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

プチギフトにもおすすめ♡



バターステイツクッキー ショコラバター

3個入りの『バターステイツクッキー ショコラバター』は、サンタとトナカイの可愛らしいパッケージで、プチギフトにぴったり♡

価格は421円（本体価格390円）。西武池袋店・大丸東京店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店ほか、姉妹店でも販売され、友人や家族へのちょっとした贈り物としても喜ばれます。

4種のクッキーがクリスマス仕様に



バターステイツクッキー 4種

バター含有率34％の『THEバターリッチ』をはじめ、33％の『ショコラバター』、29％の『ピスタチオバター』、28％の『キャラメルナッツバター』が、クリスマスリースをあしらった限定パッケージで登場♡

価格は10個入1,620円（本体価格1,500円）。バターの香りと豊かな味わいをクリスマス気分で楽しめます。

BUTTER STATE’sで心とろけるクリスマス♡



「BUTTER STATE’s by銀のぶどう」のクリスマス限定ボックスは、人気のバタースイーツを詰め合わせた贅沢セット♡

ショコラバターやTHEバターリッチ、ピスタチオ、キャラメルナッツバター、蜜芋バターホイップサンドのラインナップで、価格は2,484円（本体価格2,300円）。

プチギフトにもぴったりな3個入りも用意され、クリスマスシーズン限定のとろけるひとときを楽しめます♪