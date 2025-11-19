コロワイドグループのフレッシュネスは、11月26日から、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」において、冬に旬を迎える京都の伝統野菜“九条ネギ”、京都発祥の上品な甘みと深いコクの“西京味噌”を使用した「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「ディップポテト 生七味タルタル」を期間限定で発売する。

京都発祥の伝統食材“九条ネギ”と“西京味噌”を合わせた新作「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」は、ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティに、グリルし甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた一品となっている。

この3つのメインとなる食材が織りなす味わいは、まさに一年を“ねぎ”らうにふさわしいごちそうだとか。国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わう事が出来る。さらに、アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用し、後引く美味しさに仕上げた。黒毛和牛バーガーシリーズは2025年にレギュラー化されたばかりで、今回の新作はシリーズの期間限定商品として登場。「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」と合わせて是非、楽しんでほしいという。

サイドメニューには、信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた“生七味”を使った「ディップポテト 生七味タルタル」も登場する。旨みが凝縮された生七味のスパイシーな香りと具沢山の特製タルタルソースのまろやかさが融合し、皮付きの北海道産ポテトと相性抜群だとか。注文を受けてから調理する揚げたてアツアツのポテトにたっぷりとディップすれば、フワッと香りと旨みが広がる冬の贅沢メニューとなっている。

［小売価格

九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー：1080円

黒毛和牛チーズバーガー：1080円

黒毛和牛バーガー：980円

ディップポテト 生七味タルタル：390円

（レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可能）

（すべて税込）：

［発売日］11月26日（水）

フレッシュネス＝https://www.freshnessburger.co.jp