Valve社のSteamハードウェアを扱う公式オンラインストア「KOMODO STATION（コモド・ステーション）」がスタートした。同ストアでは、『Steam Deck』はもちろん、Valve社の新しいSteamハードウェアのラインアップも取り扱う。対象となる地域は、日本・韓国・台湾・香港となっている。

Steamハードウェアを取り扱う唯一の公式オンラインストア

「KOMODO STATION」は、Valve社のSteamハードウェアを取り扱う唯一の公式オンラインストアだ。「Steam Machine」、「Steam Controller」、「Steam Frame（VRヘッドセット）」といった、Valveから発表済みの新ハードウェアをカバー。これらの製品をウィッシュリストに追加し、来年の販売開始時にいち早く入手することができる。

また、既存の「KOMODO Steam Deckストア」は「KOMODO STATION」に統合。今後は「Steam Deck OLEDモデル」も、「KOMODO STATION」から購入できるとのこと。

KOMODO STATION公式オンラインストア！：

https://komodostation.com/

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)